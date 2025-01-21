Американский адвокат заявил, что в нашей галактике существует около «шести нечеловеческих видов»

Конгресс США давно обратил внимание на заявления адвоката Дэнни Шихана, который утверждает, что инопланетные цивилизации существуют и находятся на Земле. В недавнем интервью в подкасте Джулиана Дори он заявил, что в нашей галактике существует по меньшей мере «шесть нечеловеческих видов». Об этом пишет Daily Star.

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Шихан на протяжении многих лет помогает исследователям НЛО, предоставляя различные доказательства предполагаемого сокрытия правительством фактов о реальных встречах с инопланетянами. Он утверждает, что существует по меньшей мере две базы, с которых «сотни НЛО залетают и вылетают».

В подкасте адвокат также сделал несколько странных заявлений о том, что инопланетяне якобы крадут человеческие яйцеклетки и сперму, а «люди-богомолы» находятся на грани вмешательства, чтобы спасти Землю от полного краха.

«Имеющиеся у нас доказательства и информация указывают на то, что в нашей галактике на самом деле существует от двух до шести других высокоразвитых в технологическом плане, но нечеловеческих видов», — заявил он, добавив, что это «чрезвычайно консервативная оценка».

Шихан также отметил, что в отчете Конгресса упоминается вероятность существования этих цивилизаций, однако не было установлено, развили ли они технологии, позволяющие им двигаться быстрее скорости света. Адвокат не стал углубляться в детали о том, какими могут быть эти инопланетные виды, но подчеркнул, что «люди-богомолы» якобы уже находятся на Земле и руководят другой формой инопланетян, известной как «серые».

Среди его заявлений также прозвучали мысли о мировых лидерах, которые, по его мнению, ведут планету к ядерной войне и экологическому коллапсу.

«Вот что их (инопланетян) пугает. Если они вмешаются достаточно агрессивно, чтобы уничтожить наши запасы ядерного оружия, это раскроет их присутствие — мы еще не готовы к этому», — добавил он.

Шихан подчеркивает, что человечество не предприняло никаких шагов для подготовки к возможному вмешательству внеземной цивилизации.