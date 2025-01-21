Мнение «аналитика»: О «несомненной победе» Украины… Что дальше?

Только слепой ещё не сказал, что это — случилось.

На календаре 21 января, избранный президент Дональд Трамп вступил в должность, хорошенько отобедал по этому поводу и начал подписывать первую сотню президентских указов. А военнослужащие ВСУ всё ещё продолжают контролировать подвалы и окопы на захваченных минувшим летом кусочках Курщины. Ни бойцы ВС РФ, ни солдаты Ким Чен Ына не сумели их вытеснить за пределы российских рубежей. И Покровск по-прежнему не взят, и «фронт» на Донбассе не рухнул, несмотря на…

Это ведь #победа?

Досталась она, правда, дорогой ценой. С начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 52 тыс. 870 военнослужащих, 304 танка, 232 боевые машины пехоты, 174 бронетранспортёра, 1572 боевые бронированные машины, 1508 автомобилей, 373 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня. Это официальные данные Минобороны России, а никаких альтернативных или опровергающих украинская сторона не предоставила. Видимо, нечем крыть…

Но это ведь — всё равно «победа»?

Не дрогнули, не сбежали, не сдались. Нарушили, так сказать, планы врага. И теперь на переговорах, которые начнутся уже через 24 часа — Дональд #Трамп же обещал, верно? — контроль над Курской областью РФ станет козырным тузом Киева. Так, во всяком случае, он сам считает.

Ой, как это не начнутся? Как через 100 дней или даже через полгода?

Это что же, значит, нужно удерживать подвалы и окопы ещё три-шесть месяцев? И потерять ещё 50 тыс., а то и 100 тыс. чел.?

Нет, понятно, «за ценой не постоим» и всё такое…

Но в чём тогда заключается эта великая победа?

—

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках