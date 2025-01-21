За последние дни в Долине смерти зафиксировали 130 землетрясений

С 9 октября Долина Смерти, расположенная в Калифорнии, стала эпицентром сейсмической активности. За это время здесь было зафиксировано более 130 землетрясений, что вызывает серьезные опасения о возможности более мощного землетрясения в ближайшем будущем, сообщает Mail Online.

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Первые толчки, зарегистрированные 9 октября, стали началом серии сейсмических событий, среди которых выделяются два наиболее сильных землетрясения магнитудой 4,7 и 4,5, произошедшие 25 октября. Геофизик Элизабет Кокран из Геологической службы США отметила, что, несмотря на высокую активность, сообщения о повреждениях в Национальном парке «Долина Смерти» или близлежащих населенных пунктах не поступали.

Однако, по словам экспертов, интенсивность и частота этих толчков настораживают. «Рои» землетрясений, хотя и не являются редкостью, вызывают особую тревогу, когда происходят вдоль активной системы разломов, известной своей способностью вызывать землетрясения магнитудой до 7 баллов.

Директор Сейсмологической лаборатории Невады при Университете Невады в Рино Кристи Роу подчеркнула важность постоянного мониторинга ситуации.

«Мы внимательно следим за этими толчками из-за их потенциального влияния на долину Лас-Вегаса», — добавила она.

С увеличением активности 25 октября, когда в регионе произошло землетрясение магнитудой 4,2, количество толчков значительно возросло. Это вызвало опасения, что за текущей серией могут последовать более сильные сейсмические события. В прошлом Долина Смерти уже переживала сильные землетрясения, включая мощный толчок магнитудой 7,1 в 2019 году, оставивший заметные повреждения в пустыне.

Согласно данным, самым мощным землетрясением за последние 20 лет в этом районе стало землетрясение магнитудой 6,4, которое в последующие дни вызвало еще 28 толчков магнитудой 4,5 и выше. Ученые предупреждают, что такая сейсмическая активность может быть предвестником «Большого землетрясения» — гипотетического события, которое, согласно экспертам, может произойти в любой момент вдоль разлома Сан-Андреас.

Ситуация в Долине Смерти продолжает оставаться под пристальным вниманием, и исследователи призывают местных жителей быть готовыми к возможным изменениям сейсмической активности.