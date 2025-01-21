 

Противоречивые заявления о назначении российского посла в США

21.01.2025, 1:00, Новости дня
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Председатель комитета по международным делам Федерального собрания Григорий Карасин заявил, что в ближайшие недели в США будет направлен новый российский посол. Предыдущий посол Анатолий Антонов был освобожден от занимаемой должности в октябре 2024 года.

“Посол известен и агреман получен. Наш новый посол готов выехать в Соединенные Штаты, чтобы возглавить посольство, поэтому я считаю, что это произойдет в течение ближайших недель”, – цитирует парламентария агентство РИА Новости.

Это заявление опровергла глава пресс-службы министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, агреман – то есть предварительное согласие принимающей стороны на назначение посла – еще не получен.

Предполагается, что российскую дипломатическую миссию в Вашингтоне возглавит Александр Дарчиев – директор департамента Северной Америки МИД РФ, карьерный дипломат, считающийся специалистом по США и придерживающийся “умеренных” взглядов.


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