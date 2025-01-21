 

В Москве найдено тело убитой женщины. Shot пишет о “машине Гоши Куценко”

21.01.2025, 0:05, Новости дня
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В автомобиле, припаркованном во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве, обнаружено тело изрезанной женщины. Как считает телеграм-канал Shot, машина принадлежит артисту Гоше Куценко.

Вскоре после сенсационного заголовка Shot опубликовал подробности: из уточненного описания следовало, что тело женщины нашли в стареньком “Запорожце”, который якобы формально принадлежит Куценко. Автомобиль не был заперт. Задержан подозреваемый.

Погибшей было 30-35 лет.

По информации Shot, по подозрению в убийстве задержан 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани, ранее многократно судимый. Следственный комитет по Москве заявляет, что он признал вину.

Shot также сообщает, что “Запорожец” Гоша Куценко купил себе в 2019 году в память о родном городе Запорожье. Актёр регулярно ездил на машине по улицам Москвы. “Артист выбрал машину в голубом цвете, так как этот тон неагрессивный и заставляет улыбаться других водителей на дорогах”, – говорится в публикации. (Юрий (Гоша) Куценко родился 20 мая 1967 года в Запорожье (Украина, СССР) – прим.ред.)


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