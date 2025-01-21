Загадочные зелёные пятна на Марсе: что скрывает Красная планета?

Марсоход NASA Perseverance продолжает удивлять учёных своими находками на поверхности Марса. Недавно он обнаружил странные зелёные пятна в марсианской породе, которые могут указывать на взаимодействие породы с жидкой водой в прошлом.

Фото из открытых источников / NASA / JPL-Caltech

Уже почти 4 года Perseverance исследует древние ландшафты и собирает образцы, которые помогут ученым понять, мог ли Марс когда-либо поддерживать микробную жизнь. Используя камеру SHERLOC WATSON, марсоход сделал ночное мозаичное изображение участка скалы Малгоса-Крест в районе «Серпантин-Рапидс». На этом изображении учёные заметили не только привычные белые и чёрные оттенки, но и загадочные зелёные пятна.

Чтобы получить изображение, Perseverance проделал отверстие в открытой породе в месте под названием «Уоллес-Бьютт». Диаметр отверстия составил всего пять сантиметров, а одно из зелёных пятен, расположенное в левом верхнем углу, имеет диаметр всего два миллиметра. Это открытие, сделанное 19 августа на 1243-й марсианский день миссии Mars 2020, заставило учёных задуматься о том, что ещё может скрываться в недрах красной планеты.

На Земле подобные зелёные пятна на красных породах часто возникают в результате химических реакций, происходящих при взаимодействии окисленного железа с жидкой водой. Этот процесс может быть связан с деятельностью микроорганизмов или разлагающимися органическими веществами. Однако учёные пока не могут точно сказать, что именно привело к появлению зелёных пятен на Марсе, так как у марсохода не было возможности провести более детальный анализ из-за ограниченного пространства.

На следующем этапе миссии Perseverance поднимется на край кратера Езеро, где марсоход столкнётся с крутыми склонами. Команда учёных надеется, что в марсоход сможет обнаружить аналогичные образцы, чтобы лучше понять химические процессы, которые могли привести к образованию этих необычных зелёных пятен.