Рупор кремлевской пропаганды: Трамп стал 47-м президентом США

Трамп стал 47-м президентом США.

Пообещал снова сделать Америку великой, отобрать Панамский канал, переименовать Мексиканский залив, выселить миллионы мигрантов, усилить границу с Мексикой, признать картели террористами, высадится на Марс, увеличить добычу нефти в США, отменить органы цензуры, оставить в США только 2 пола и т.д. и т.п. Также обещал не развязывать новых войн и положить конец текущим.

Скоро должны последовать указы.

PS. Байден напоследок помиловал Марка Милли и своих родственников за известные и неизвестные преступления. Непреходящие уроки демократии.

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Источник: Colonel Cassad

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