Астрономы обнаружили сверхмассивную чёрную дыру, поглощающую материю с рекордной скоростью

В центре большинства галактик скрываются сверхмассивные чёрные дыры, и космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST), продолжает наблюдать за этими загадочными объектами на самых ранних этапах эволюции Вселенной. Недавно астрономы открыли необычную чёрную дыру (LID-568), которая начала формироваться всего через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва.

Фото из открытых источников

Команда под руководством астронома Хьевон Су из Международной обсерватории «Джемини» использовала JWST для изучения галактик из рентгеновского обзора COSMOS. Эти галактики излучают яркий рентгеновский свет, но остаются невидимыми в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах. Благодаря уникальной чувствительности JWST, исследователи смогли обнаружить LID-568, которая выделялась интенсивным рентгеновским излучением.

Однако определение точного положения этой чёрной дыры оказалось сложной задачей. Для этого команда решила использовать спектрограф с интегральным полем на борту JWST NIRSpec, что позволило получить спектр для каждого пикселя в поле зрения.

«Без JWST обнаружение LID-568 было бы невозможно», — отметил астроном Эмануэле Фарина.

В ходе наблюдений команда сделала неожиданное открытие: вокруг центральной чёрной дыры были обнаружены мощные потоки газа. Эти потоки, как выяснили астрономы, играют ключевую роль в процессе аккреции, позволяя LID-568 поглощать материю со скоростью, превышающей предел Эддингтона в 40 раз. Этот предел определяет максимальную светимость и скорость поглощения материи чёрной дырой.

«Эта чёрная дыра пирует», — с энтузиазмом заявила соавтор исследования Джулия Шарвахтер.

Открытие LID-568 не только подтверждает существование механизмов быстрого поглощения, но и ставит под сомнение традиционные представления о формировании сверхмассивных чёрных дыр.

Астрономы предполагают, что LID-568 может быть результатом синтеза более мелких «зародышей» чёрных дыр, которые возникли в результате коллапса первых звёзд или газовых облаков.

«Наше открытие позволяет предположить, что значительная часть роста массы может происходить во время одного эпизода быстрого поглощения», — добавила Су.

Исследователи также предполагают, что мощные выбросы, наблюдаемые в этой системе, могут действовать как предохранительный клапан, предотвращая нестабильность.

Команда Су планирует продолжить наблюдения с помощью JWST, чтобы глубже понять загадки, связанные с LID-568 и другими подобными объектами. Эти исследования могут также объяснить механизмы аккреции и пролить свет на ранние этапы формирования Вселенной.