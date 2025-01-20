Мнение «аналитика»: О втором пришествии Дональда Трампа… Что уже видно?

Смотрю сейчас за инаугурацией Дональда Трампа и Джей Ди Венса.

Невооружённым взглядом видно, как же сильно The Donald устал и сдал. Натянутая улыбка то и дело спадает с его лица, и оно буквально обвисает, а веки смыкаются. Но он «прекрасно держится».

Впрочем, четыре года назад и Джо Байден «прекрасно держался». Но потом…

Кстати, под занавес второй своей каденции Дональд #Трамп, если досидит, обойдёт предшественника и станет самым старым президентом в истории #США. Однако тревога за его когнитивные способности в будущем рождается уже сейчас.

Ещё из интересного. На церемонию прибыли все бывшие президенты США. Билл Клинтон и Хилари прошли первыми в порядке номеров. Шли порознь, отдалённо и отчуждённо. Хилари — почёркнуто на шаг впереди, а седой муж понуро тащился за ней. Всё, как в анекдотах.

Зато Джордж и Барбара Буш подчёркнуто, но вполне естественно, прошли по дорожке, держась за руки и улыбаясь друг другу. А вот Барак Обама почему-то был один.

В «команде Трампа» были замечены миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос, что вполне ожидаемо, и Марк Цукерберг, что уже несколько неожиданно. Раньше он так рьяно топил за демов и так чутко прислушивался к рекомендациям с их стороны. А теперь круто переложил штурвал у корпорации, признанной запрещённой в РФ, и, похоже, получил вознаграждение. Ну и вице-президент Джей Ди стоял рядом как их босс.

Похоже, вот эти молодые технократы и будут управлять Америкой при Трампе?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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