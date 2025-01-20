Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване в 18:17 (по Иерусалимскому времени). По данным, Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 23 км к северо-востоку от города Юйцзин, очаг залегал на глубине 9 км.

Подземные толчки ощущались в Японии, Китае, на Филиппинах.

На данный момент нет сообщений о разрушениях и пострадавших.