 

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване

20.01.2025, 22:05, Новости дня
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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване в 18:17 (по Иерусалимскому времени). По данным, Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 23 км к северо-востоку от города Юйцзин, очаг залегал на глубине 9 км.

Подземные толчки ощущались в Японии, Китае, на Филиппинах.

На данный момент нет сообщений о разрушениях и пострадавших.


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