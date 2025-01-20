Путин поздравил Трампа – “Мы никогда не отказывались от диалога”

Президент РФ Владимир Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США. Поздравление прозвучало на совещании с членами Совета безопасности РФ.

“Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине, уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность”, – цитирует российского лидера агентство “Интерфакс”.

“Подчеркну, мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией. Говорил уже об этом неоднократно – исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов в повестке дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности”, – заявил Путин.

Путин заявил, что официальная Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. “Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили… Задача в установлении долгосрочного мира, основанного на “уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе”, – декларировал российский лидер.