 

Путин поздравил Трампа – “Мы никогда не отказывались от диалога”

20.01.2025, 21:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США. Поздравление прозвучало на совещании с членами Совета безопасности РФ.

“Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине, уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность”, – цитирует российского лидера агентство “Интерфакс”.

“Подчеркну, мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией. Говорил уже об этом неоднократно – исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов в повестке дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности”, – заявил Путин.

Путин заявил, что официальная Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. “Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили… Задача в установлении долгосрочного мира, основанного на “уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе”, – декларировал российский лидер.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване

20.01 / Дональд Трамп принес присягу в качестве президента США

20.01 / Байден перед уходом с поста превентивно помиловал оппонентов Трампа

20.01 / Трамп прибыл в Белый дом для встречи с Байденом перед инаугурацией

20.01 / В Китае казнен мужчина, который из-за развода протаранил толпу на автомобиле

20.01 / Безбилетный пассажир проехал 30 км, державшись за тросы скоростного поезда

20.01 / Распорядок дня инаугурации Дональда Трампа

20.01 / В Иране проведены аресты по делу об убийстве судей

20.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1062-й день войны

20.01 / Замглавы МИД Афганистана призвал разрешить девочкам получать образование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика