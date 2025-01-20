Рупор кремлевской пропаганды: Трамп подпишет более 200 указов после инаугурации

Инаугурация агента Дональда состоится сегодня в 20 часов по мск.

После нее Трамп обещал со скоростью бешенного принтера подписать огромное количество уже подготовленных указов на самые разные темы – начиная от выдворения мигрантов с территории США и заканчивания рассекречивание документов по убийству Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Также будут отменены различные указы Байдена.

Трамп пообещал, что после инаугурации всем будет весело смотреть телевизор, подразумевая огромное кол-во трэша и угара в подписанных указах.

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Источник: Colonel Cassad

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