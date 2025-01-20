 

Рупор кремлевской пропаганды: Трамп подпишет более 200 указов после инаугурации

20.01.2025, 20:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Инаугурация агента Дональда состоится сегодня в 20 часов по мск.
После нее Трамп обещал со скоростью бешенного принтера подписать огромное количество уже подготовленных указов на самые разные темы – начиная от выдворения мигрантов с территории США и заканчивания рассекречивание документов по убийству Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Также будут отменены различные указы Байдена.
Трамп пообещал, что после инаугурации всем будет весело смотреть телевизор, подразумевая огромное кол-во трэша и угара в подписанных указах.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Северная Атлантика становится еще более соленой, обнаружили исследователи

20.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Байден сдает дела

20.01 / Apple подтвердила, что iPhone 17 Air будет работать только по подписке

20.01 / Заглядывая в будущее: Как технологии изменят наше общество через 30 лет

20.01 / Мнение: Социальные лифты в СССР, «панковский» стройотряд и европейские мужчины в женских тюрьмах

20.01 / Мнение «аналитика»: О больном… Почему Байден — худший президент в истории США?

20.01 / Специалисты «Калашникова» разработали «умный» прицел

20.01 / Космический аппарат «Юнона» получил удивительно четкие изображения Юпитера

20.01 / Власти США арестовали Volkswagen Golf Mk1, предположительно принадлежащий Николасу Мадуро

20.01 / Миранда: новый кандидат на наличие жизни в Солнечной системе?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика