Дональд Трамп принес присягу в качестве президента США

В ротонде расположенного на Капитолийском холме здания Конгресса США началась церемония вступления в должность 47-го президента Дональда Трампа. Вместе с ним присягу принес новый вице-президент США Джей-Ди Вэнс.

Срок президентских полномочий Джо Байдена истек в 12:00 по вашингтонскому времени. Его преемник Дональд Трамп принес присягу в качестве главы государства.

“Я Дональд Трамп торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединённых Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединённых Штатов”, – заявил он, положив руку на две Библии – одна была преподнесена ему матерью, вторая принадлежала президенту США Аврааму Линкольну.

Свою инаугурационную речь Трамп начал с приветствия своих находящихся в зале предшественников. “Золотой век Америки начинается в эту минуту. С этого дня наша страна будет процветать, ее будут уважать. Я поставлю Америку на первое место”, – заявил он.

“Мы восстановим наш суверенитет, вернем безопасность, восстановим баланс системы правосудия. Нашим главным приоритетом станет создание гордой, процветающей и свободной нации”, – заявил Трамп.

Президент подверг резкой критике своего предшественника, заявив, что “коррумпированный истеблишмент” потерял поддержку граждан: “Прошлая администрация обеспечивала убежище преступникам, незаконно проникшим в нашу страну. Правительство тратило неограниченные средства на защиту чужих границ, но не смогло защитить свои “.

20 января 2025 года Трамп назвал днем освобождения, добавив, что во время покушений его жизнь была спасена для того, чтобы он вновь смог сделать Америку великой. “Люди, находящиеся у власти, предали американский народ. Я верну ему веру, процветание, демократию и свободу”, – заявил он.