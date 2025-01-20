Apple подтвердила, что iPhone 17 Air будет работать только по подписке

Разрабатывающийся сейчас сверхтонкий смартфон iPhone 17 Air будет работать только по подписке – эту информацию, ранее циркулировавшую в виде инсайдерских слухов, подтвердили в Apple.

Эта модель, как обещают в компании, станет «технологической революцией».

Толщина iPhone 17 Air составит не 5,5 мм, как сообщалось ранее, а всего 3,4 мм. Поскольку в подобный корпус нельзя уместить современную и производительную платформу, подавляющее большинство операций телефон будет выполнять в облаке. Для этого ему потребуется 5G-сеть (поддержка сетей 4G и тем более 3G в модели отсутствует) с широкополосным доступом к интернету. Владельцам iPhone 17 Air предстоит ежемесячно оплачивать облачные мощности.

Как утверждает Apple Insider, стоимость базового тарифа, при котором телефон сможет выполнять «базовые функции» (звонки, сообщения) составит $29,99 в месяц. Чтобы заработал веб-браузер, потребуется тариф за $39,99, причём рендеринг страниц тоже переведут в «облако». Самый дорогой тариф ($55,99) позволит воспользоваться камерой – информация с сенсора в «сыром» виде будет поступать на сервера Apple, где к ней применят алгоритмы, после чего телефон скачает готовую фотографию в формате HEIF.

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