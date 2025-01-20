Байден перед уходом с поста превентивно помиловал оппонентов Трампа

Президент США Джо Байден, срок полномочий которого истекает в ближайшие часы, подписал указ о превентивном помиловании оппонентов вступающего в обязанности президента Дональда Трампа.

Под действие помилования подпадают бывший глава объединенного комитета начальников штабов Майк Милли, бывший советник президента по борьбе с пандемией COVID-19 Энтони Фаучи, бывшая конгрессвумен от штата Вайоминг Лиз Чейни, члены Палаты представителей Конгресса США, расследовавшие штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года, полицейские, давшие показания в рамках этого расследования.

“Это исключительные обстоятельства, и я не мог бездействовать. Беспочвенные, политически мотивированные расследования способны разрушить жизни и финансовое благополучие лиц, о которых идет речь”, – сообщил Байден, подчеркнув: помилование не является признанием вины означенных лиц.

Ранее Трамп заявлял, что у него есть список людей, с которыми он намерен свести счеты. В частности, он угрожал Лиз Чейни, что ФБР начнет против нее расследование. Фаучи сторонники Трампа обвиняют в содействии распространении пандемии. Милли после ухода с должности называл Трампа “фашистом”, отмечает CNN.

Решение Байдена действительно является беспрецедентным. Ранее предварительное помилование применялось президентом Джеральдом Фордом в отношении своего предшественника Ричарда Никсона, но против него расследование уже велось.

Помилованные выразили благодарность заканчивающему свою каденцию президенту. В то же время в окружении Трампа подвергли это решение резкой критике. Будущий заместитель главы аппарата Белого Дома Тейлор Будович заявил, что речь идет о самом мощном в истории ударе по судебной системе США.