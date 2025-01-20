Заглядывая в будущее: Как технологии изменят наше общество через 30 лет

Трудно представить, каким будет мир через три десятка лет. Взглянув на достижения технологий за последние годы, можно с уверенностью сказать, что будущее уже не так далеко, как казалось. Сравнивая прогнозы из старых фильмов, таких как «Назад в будущее 2», с реальностью, мы видим, что многие из них стали пугающе близкими к истине. Биометрические телефоны, гироскутеры и 3D-фильмы — это лишь некоторые из технологий, которые уже вошли в нашу повседневную жизнь.

Фото из открытых источников

Недавно журналисты издания UNILAD Tech обратились к ChatGPT, чтобы узнать, каким он видит человечество в 2054 году. Ответ оказался не таким радужным, как ожидалось. В его антиутопическом видении будущего можно увидеть городской пейзаж, наполненный высокими стеклянными небоскрёбами и солнечными батареями на крышах. Несмотря на наличие зелени и садов на стенах зданий, мир кажется холодным и технологичным.

Фото из открытых источников / ChatGPT / UNILAD Tech

Одним из наиболее заметных изменений станет повсеместное использование гарнитур виртуальной реальности. Мы уже видели людей в метро, погружённых в свои устройства, но в будущем это станет нормой для всех. Вопрос о том, как мы будем передвигаться, остаётся открытым: автомобили и автобусы, по мнению ChatGPT, останутся прежними, но, вероятно, будут полностью электрическими или работать на новейших источниках энергии.

Небо будет заполнено дронами, которые уже начинают использоваться для доставки товаров. ChatGPT предполагает, что эта концепция станет ещё более распространённой. А в центре футуристического города может находиться огромный глобус — возможно, это будет некий разумный ИИ, управляющий городской инфраструктурой или даже портал, соединяющий разные уголки мира.

Несмотря на пессимистичный взгляд на будущее, стоит отметить, что многие из описанных технологий уже начинают проявляться в нашей жизни. Как и в случае с «Симпсонами», которые предсказывали будущее, будет интересно вернуться к прогнозам ChatGPT через 30 лет и проверить, насколько они были точны.

Одно можно сказать с уверенностью: будущее, каким бы оно ни было, не будет выжженной Землёй, управляемой роботами. В этом мире всё ещё останется место для природы, технологий и, возможно, даже для человечности.