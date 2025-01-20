Мнение «аналитика»: О больном… Почему Байден — худший президент в истории США?

Был такой анекдот в #СССР.

Звонит чукча в #Кремль:

— Скажите, как я могу стать Генеральным секретарём ЦК КПСС?

— Товарищ, Вы что, больной? — отвечают ему.

— Да! Я больной и старый…

Уходящий в политическое небытие 46-й президент #США Джо Байден — тоже больной и старый. Но худшим в истории он может оказаться не по этой причине.

В конце концов, Америка — великая страна. В её Белом доме сидел президент-алкоголик Франклин Пирс, и она не рухнула. Был президент-идиот Зэкари Тейлор, который вообще не понимал, что он делает в Овальном кабинете, и президент-пофигист Джеймс Бьюкенен, руководивший страной под девизом: «Если проблему не замечать, значит, её нет!». Америка выдержала и это.

Джо #Байден, несмотря на быстрое угасание умственных способностей, не был совсем уж кретином в чисто медицинском аспекте. Но его #политика оказалась верхом государственной глупости, а главный её итог — триумфальное возвращение в Белый дом Дональда Трампа, первого в американской истории президента-уголовника. И Донни уже пообещал «революцию здравого смысла», чтобы максимально быстро избавить страну даже от остатков наследия своего предшественника.

Впрочем, какое там «наследие»… Президентство Джо Байдена ознаменовалось позорным бегством американских военных из Афганистана, а драматические репортажи из Кабула напомнили о худших эпизодах Вьетнамской войны. При нём — и, будем откровенны, благодаря его усилиям — разразился «украинский #кризис», а отношения с Россией, второй по мощи ядерной державой, опустились на самый низкий уровень времён Холодной войны. Отношения с Китаем, кстати, тоже не улучшились, а даже где-то и наоборот. При нём также возник конфликт Израиля с ХАМАС и для того, чтобы его потушить, Вашингтон выкрутил руки не ХАМАС, а Тель-Авиву: заключённую под давлением Белого дома сделку с террористами многие в Израиле считают капитуляцией.

Внутри страны Джо Байден вместо укрепления демократии подорвал веру в неё и её институты. Уже сами #выборы, приведшие его к власти, с мутным голосованием по почте и «мёртвыми душами» стали самыми спорными в истории Америки. Политически мотивированные суды над Дональдом Трампом, прекратившиеся как по мановению волшебной палочки после избрания того на второй срок, подорвали репутацию американского правосудия. А мгновенное переобувание на лету СМИ и Facebook’а лишили «четвёртую власть» остатков уважения. И всё это также стало прямым следствием политики Джо Байдена. Который если и объединил страну, то лишь в антипатии к себе.

Полное разочарование по всем фронтам.

Что может быть хуже?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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