 

Специалисты «Калашникова» разработали «умный» прицел

20.01.2025, 18:10, Разное
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Специалисты концерна «Калашников» объявили о создании компьютеризированной системы управления огнем, включающей «умный» прицел, и предназначенной для оснащения стрелкового вооружения. За счет машинного обучения новая разработка способна в автоматическом режиме обнаруживать цели и открывать огонь.

Новинка от «Калашникова» наделена новейшим дальномерным модулем, имеющем баллистический вычислитель, а также электронную метеостанцию. При этом прицел из состава данной системы весьма «умный» — он обрабатывает образы с помощью алгоритмов ИИ, разработанных на широкой библиотеке целей.

Также уточняется, что в ситуациях, когда система не сможет распознать цель и самостоятельно открыть огонь, выстрел будет произведен при положении оружия, в котором произойдет совпадение прицельной марки с целью. При этом заявляется, что вероятность поражения головных мишеней увеличилась в 1,6 раза, а грудных — в 1,4.

К тому же, в новую разработку, на которую, к слову, «Калашников» уже получил патент, добавлен подствольный гранатомет, который также может работать в автоматическом режиме, а сама система отличается модульной конструкцией, обеспечивающей оперативную замену модулей при решении поставленной задачи.

Дополнительно система оснащена связью с разведывательными комплексами, пунктами управления, а также с нашлемным дисплеем бойца. Работоспособность системы сохраняется практически в любых погодных условиях.


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