Миранда: новый кандидат на наличие жизни в Солнечной системе?

Когда речь заходит о поисках внеземной жизни, обычно упоминаются Марс, Европа и Энцелад. Но теперь к этому списку может присоединиться новый кандидат – маленький спутник Урана, Миранда. Недавние исследования показывают, что этот мир может скрывать подземный океан с жидкой водой, где потенциально могут обитать примитивные формы жизни.

Фото из открытых источников

Впервые внимание учёных привлекло к Миранде путешествие аппарата «Вояджер-2» в 1986 году. Тогда снимки этого загадочного мира показали поверхность, покрытую странными бороздами и уникальными узорами. Эти особенности заставили исследователей задуматься о том, что внутри Миранды могут происходить геологические процессы, приводящие к выделению тепла.

Подземный океан

После тщательного анализа снимков «Вояджера-2», исследователи пришли к выводу, что на Миранде когда-то мог существовать подземный океан глубиной до 100 километров. Этот океан, вероятно, находился под толстым слоем льда, достигающим 30 километров. Хотя размеры Миранды невелики – её радиус всего 146 миль, такой океан занял бы значительную часть её объёма.

Несмотря на то, что Миранда находится далеко от Солнца и температура на её поверхности крайне низкая, существование подземного океана могло создать условия, благоприятные для возникновения простейших форм жизни. Внутреннее тепло, вызванное приливным воздействием Урана и других факторов, могло поддерживать воду в жидком состоянии даже в таких экстремальных условиях.

Хотя текущие данные позволяют сделать интересные предположения, учёные признают, что для подтверждения гипотезы необходимо собрать дополнительные сведения. Планетолог Том Нордхейм из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса подчеркнул важность новых миссий к Урану и его спутникам.

«Мы сделали всё возможное с данными «Вояджера-2». Теперь нам нужно вернуться туда и провести детальные исследования», – сказал он.

Помимо Миранды, исследователи рассматривают несколько других спутников в Солнечной системе, которые могут обладать условиями, подходящими для существования жизни. Вот некоторые из них:

Европа (спутник Юпитера)

Фото из открытых источников

Считается одним из наиболее вероятных кандидатов для поиска жизни. На Европе, вероятно, существует огромный подводный океан под толстым слоем льда. Тепло, генерируемое приливными силами Юпитера, поддерживает воду в жидком состоянии. Есть также свидетельства наличия гидротермальных источников на дне океана, которые могли бы обеспечить энергию для микроорганизмов.

Энцелад (спутник Сатурна)

Фото из открытых источников

Еще одно интересное место. Космический зонд «Кассини» обнаружил гейзеры, выбрасывающие водяной пар и частицы льда в космос. Это указывает на наличие подповерхностного океана, который может быть теплым благодаря приливному нагреву. Также были обнаружены органические молекулы, что делает Энцелад привлекательным кандидатом для поиска следов жизни.

Титан (крупнейший спутник Сатурна)

Фото из открытых источников

Уникален тем, что обладает плотной атмосферой и озерами из метана и этана. Несмотря на низкие температуры (-179°C), на Титане происходят сложные химические реакции, аналогичные тем, которые происходили на ранней Земле. Некоторые исследователи полагают, что в этих озерах могут существовать экзотические формы жизни, приспособленные к таким условиям.

Каллисто (еще один спутник Юпитера)

Фото из открытых источников

Как и Европа, Каллисто предположительно содержит подповерхностный океан. Однако из-за меньшего воздействия приливных сил Юпитера вода на Каллисто может быть менее активной. Тем не менее, наличие океана делает этот спутник интересным для дальнейших исследований.

Ганимед (самый большой спутник в Солнечной системе)

Фото из открытых источников

Ганимед, как и другие галилеевы спутники Юпитера (Ио, Европа, Каллисто), тоже может иметь подповерхностный океан. Исследования показывают, что этот океан может находиться глубже, чем на Европе, но все же остается возможным источником жизни.

Диона (один из спутников Сатурна)

Фото из открытых источников

Диона также рассматривается как возможный кандидат на наличие подземных океанов. Данные космического аппарата «Кассини» указывают на возможность существования жидкости под поверхностью Дионы.

Пока ни одна из гипотез не подтверждена окончательно, и дальнейшие исследования и миссии помогут ученым лучше понять возможности существования жизни за пределами Земли.