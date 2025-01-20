 

Дрон Flip вобрал в себя лучшее из линейки легких беспилотников DJI

20.01.2025, 16:10, Разное
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Новый дрон Flip от DJI сочетает в себе достоинства предыдущих моделей — простоту DJI Neo c огромными возможностями по фотосъемке DJI Mini и доставшейся «по наследству» от Air 3S лидарной системой обнаружения препятствий.

Несомненный плюс — это защищенные со всех сторон пропеллеры. «Скелет» дрона изготовлен из углеродного волокна, которое в 60 раз легче поликарбоната и одновременно значительно прочнее. Как результат — вес Flip не превышает 250 граммов.

Как и Neo, Flip позволяет выбирать один из шести режимов интеллектуальной съемки, что очень важно для начинающих пользователей. Дрон автоматически взлетает и работает в выбранном режиме, снимая качественное видео с разрешением до 4К и с частотой 60 кадров в секунду и обходя препятствия с помощью лидара.

Более опытные дроноводы могут управлять беспилотником с помощью контроллера RC 2 c или RC-N3 без экрана. Flip управляется как в ручном, так и в автоматическом режиме. К недостаткам следует отнести невозможность отслеживать препятствия, находящиеся сзади.

Flip может разгоняться до 40 км/ч, однако небольшой вес делает его крайне уязвимым при сильном ветре. Большие пропеллеры работают очень тихо, что позволяет использовать беспилотник при съемках торжественных мероприятий.

У дрона очень легкая и вместительная батарея — всего 83,5 грамма и мощность 3110 мА⋅ч, которая обеспечивает ему работу от 28 до 34 минут и дальность полета от 8 до 13 км. Предусмотрена возможность управления дроном через Wi-Fi на расстоянии не более 50 метров.

Flip доступен в продаже в трех версиях — с контроллером RC-N3 ($440), с контроллером RC 2 ($640) и в комплекте Fly More с контроллером RC 2, зарядным устройством, чехлом для переноски и двумя запасными батареями ($780).

Источник &#8212 DJI


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