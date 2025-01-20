Безбилетный пассажир проехал 30 км, державшись за тросы скоростного поезда

Не оплативший проезд пассажир уцепился за тросы скоростного поезда после продолжительного перекура, когда увидел, как двери вагона закрылись вместе с его багажом.

40-летний житель Венгрии ухватился за кронштейн между вагонами и удерживался, пока поезд, движущийся в сторону Нюрнберга со скоростью 280 км/ч, продолжал путь. Мужчина продержался так почти 32 километра,