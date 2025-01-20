 

Институт истории РАН: друзья Сталина были олигархами в Лондоне

20.01.2025, 15:33, Разное
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Институт истории РАН по заказу администрации президента Российской Федерации провёл исследование, в котором открыл народу тайны о жизни Иосифа Сталина.

Оказывается, лидер СССР жил в огромном дворце со слугами на берегу Чёрного моря, а его друзья были миллиардерами, проживавшими в Лондоне и ездившими по всей Европе.

– Иосиф Виссарионович так долго трудился для советского народа, что ему пришлось окружить себя наибольшей роскошью. Это вообще нормально для правителей нашей страны, им бувально приходится это делать, – заверил сотрудник института. – Чтобы контролировать врагов России на Западе, Сталин засылал туда своих агентов под видом олигархов и внедрял их в наивысшие круги.

Вдобавок выяснилось, что уже в 1936 году Гитлер и его прихвостни отправляли деньги иноагенту Керенскому, чтобы тот водил «недоумков» на митинги против Сталина и ослаблял СССР перед предстоящим нацистским вторжением на территорию страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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