ИИ против рабочих мест: Какие профессии окажутся под ударом?

Когда-то появление компьютеров и интернета стало настоящим потрясением для рынка труда, меняя привычные схемы взаимодействия человека и машины. Но сейчас перед нами новый вызов – искусственный интеллект. С появлением таких инструментов, как ChatGPT, эксперты всё чаще задаются вопросом: какие профессии окажутся наиболее уязвимыми?

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Главный экономист LinkedIn Карин Кимбро недавно поделилась своим видением ситуации в интервью с CNET. По её прогнозам, пять профессий могут стать первыми жертвами развития ИИ:

1. Банковские кассиры и туристические агенты

Уже сегодня многие пользователи предпочитают совершать банковские операции через приложения или онлайн-сервисы. То же касается путешествий: интернет сделал доступнее бронирование билетов и отелей без участия посредников. Тем не менее, пока остаются ниши, где человек незаменим, особенно при решении сложных вопросов. Однако ИИ способен предложить пользователям персонализированные предложения и рекомендации, делая работу этих специалистов всё менее востребованной.

2. Представители службы поддержки клиентов

Чат-боты уже давно используются для обработки простых запросов пользователей. Однако их ограниченность вызывает недовольство среди клиентов. Современные разработки вроде ChatGPT способны существенно улучшить качество обслуживания, предоставляя точные ответы и решения в режиме реального времени. Хотя человеческий фактор всё ещё важен, его влияние постепенно сокращается.

3. Специалисты по вводу данных

Эти специалисты выполняют рутинные задачи, такие как обработка документов и ввод информации в базы данных. Генеративный ИИ легко справляется с такими задачами, автоматически распознавая и обрабатывая данные. Этот процесс уже активно внедряется в различных сферах бизнеса.

4. Переводчики

Машинный перевод уже стал неотъемлемой частью нашей жизни. Несмотря на то, что современные системы переводов далеки от совершенства, они продолжают развиваться. Эксперты предполагают, что в будущем переводчики будут работать преимущественно над творческими проектами, требующими художественного подхода, тогда как рутинная работа уйдёт на задний план.

5. Писатели и маркетологи

Генеративный контент становится всё популярнее. Машины могут создавать тексты, статьи, рекламные материалы, анализируя большие объёмы данных и адаптируя их под конкретные запросы. Это делает профессию писателя и маркетолога потенциально уязвимой, хотя творческий подход и глубокая аналитика всё ещё остаются прерогативой человека.

Пока сложно точно предсказать, каким образом ИИ повлияет на рынок труда. Некоторые считают, что вместо замены рабочих мест, технологии будут лишь дополнять их, освобождая людей от выполнения скучной и монотонной работы. Например, профессор Пенсильванского университета Итан Моллик предполагает, что ИИ возьмёт на себя выполнение рутины, позволяя людям сосредоточиться на творчестве и инновациях.

Однако реальность может оказаться гораздо сложнее. Важно понимать, что мир меняется стремительно, и те, кто не сможет адаптироваться к новым условиям, рискуют остаться за бортом. Возможно, будущее потребует от нас переосмысления того, что значит быть профессионалом в эпоху ИИ.

Как изменится рынок труда с развитием ИИ?

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) уже оказывает значительное влияние на рынок труда, и в будущем эти изменения будут только усиливаться.

Многие профессии, особенно те, где требуется выполнение повторяющихся операций, могут подвергнуться автоматизации благодаря ИИ. Это касается таких сфер, как производство, логистика, бухгалтерия, обработка данных и другие области, где работа заключается в выполнении стандартных алгоритмов. Например, роботы и системы машинного обучения смогут выполнять задачи быстрее и точнее, чем люди.

Хотя некоторые рабочие места исчезнут, развитие ИИ также приведет к появлению новых профессий. Спрос будет расти на специалистов, способных разрабатывать, внедрять и обслуживать технологии ИИ. К таким профессиям относятся разработчики нейронных сетей, специалисты по обработке больших данных, инженеры по машинному обучению и другие.

Примеры: Специалист по этике ИИ – человек, который следит за тем, чтобы использование технологий соответствовало моральным и правовым нормам. Или инженер по кибербезопасности, защищающий данные от хакеров и утечек информации.

С ростом автоматизации многие традиционные навыки станут менее востребованными, а акцент сместится на те компетенции, которые сложно автоматизировать. В частности, возрастет спрос на креативность, критическое мышление, эмоциональный интеллект и способность работать в команде.