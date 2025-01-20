Искусственный интеллект – источник электронных отходов?

С каждым днем искусственный интеллект (ИИ) все больше проникает во все сферы человеческой жизни. Генеративный ИИ, способный вести беседы, создавать произведения искусства и даже снимать фильмы, завоевывает популярность среди пользователей. Однако, как показало новое исследование, проведенное учеными из Китайской академии наук и Университета Райхмана в Израиле, за блестящими возможностями ИИ скрывается серьезная угроза для окружающей среды.

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Согласно исследованию, к концу десятилетия объем электронных отходов, связанных с генеративными системами ИИ, может достигнуть от 1,2 до 5 миллионов тонн. Это эквивалентно тому, если бы каждый человек на планете выбросил свой смартфон. Основная проблема заключается в том, что для работы больших языковых моделей (LLM), которые лежат в основе генеративного ИИ, требуется значительное количество вычислительных ресурсов и мощное оборудование.

«Эти технологии требуют постоянных обновлений и модернизации, что усугубляет проблему электронных отходов», — отмечает один из авторов исследования Пэн Ван.

В то время как предыдущие исследования сосредотачивались на энергетических затратах и выбросах углекислого газа, новое исследование обращает внимание на физические материалы, которые становятся отходами.

Исследователи представили четыре сценария внедрения ИИ. В агрессивном сценарии, при котором технологии ИИ будут широко применяться, количество электронных отходов может вырасти до 5 миллионов тонн. При этом 1,5 миллиона тонн могут составлять печатные платы, а 500 тысяч тонн — аккумуляторы, содержащие опасные вещества.

В прошлом году объем электронных отходов от технологий ИИ составил всего 2,6 тысячи тонн, однако к 2030 году общий объем электронных отходов уже может достигнуть 82 миллионов тонн. Это указывает на то, что ИИ может усугубить уже существующую проблему.

Однако исследование также подчеркивает, что генеративный ИИ не обязательно должен приводить к образованию огромного количества отходов. По мнению авторов, внедрение стратегий экономики замкнутого цикла, таких как продление срока службы и повторное использование моделей, может снизить количество электронных отходов на 86 процентов.

«Мы должны научиться использовать технологии более ответственно и устойчиво», — отмечает Ван.

Международное энергетическое агентство и многие технологические компании уже выступают за внедрение таких стратегий.