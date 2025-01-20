 

«Вода осталась ржавой и не снимает зубную боль» – в Калуге отстранили от служения священника, неправильно освятившего горводоканал на Крещение

20.01.2025, 13:33, Разное
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Калужская епархия проводит внутреннее расследование в отношении 35-летнего иерея Василия (Петухова), который не справился с возложенной на него задачей освятить воду в водопроводе горожан в честь праздника Крещения Господня.

Несмотря на псалмы и молитвы священника, вода в кранах калужан осталась ржавой и не приобрела целебных свойств.

После обеда в канцелярию епархии посыпались разгневанные звонки и письма от горожан, требовавших немедленно освятить горводоканал. Эти требования вызвали недоумение у епископа, поскольку распоряжение провести необходимые процедуры он отдал ещё рано утром отцу Василию. Проводивший освящение иерей был вызван на ковёр и доложил о проведении всех необходимых мероприятий в соответствии с молитвословом, однако налицо были доказательства того, что крещенское чудо не случилось. Набрав воды из крана, епископ нашёл её ржавой. После этого воду предложили выпить сотруднику канцелярии, у которого болел зуб. Как и ожидалось, зубная боль из-за неосвящённой крещенской воды не пропала.

– Это возмутительная халатность, – говорит директор калужского горводоканала Пётр Карманов. – В году есть всего один год, когда жители могут набрать из-под крана чистую, целебную, вкусно пахнущую воду. Горожане на Крещение её запасают на год вперёд, потому что знают, в каком состоянии находятся трубы. И вот этот бездарь проваливает проведение простейшего ритуала, и чуда не происходит. Священник должен по всей строгости ответить за то, что на Крещение вода такая же ржавая и так же пахнет болотом, как и в другие дни.

Судьбу отца Василия решит епархиальный суд. Рассматривается вопрос о лишении его священного сана.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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