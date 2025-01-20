Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1062-й день войны

Министерство обороны РФ 20 января представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около пяти месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Запад” в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполь и Северск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 400 военнослужащих, боевая машина пехоты “Bradley” и бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дачное, Федоровка, Подольское, Николаевка и Майское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Новоелизаветовка, Нововасилевка, Лысовка и Славянка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 545 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Новый Комар, Богатырь Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и две самоходные артиллерийские установки “Caesar” производства Франции. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Дарьевка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Противник потерял до 65 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба “Hammer” производства Франции, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 86 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40878 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20684 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20809 орудий полевой артиллерии и минометов, 30501 единица специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми 88800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.