Загадочный прыжок старого военного спутника Skynet-1A: кто и зачем изменил его орбиту?

В области космических технологий иногда происходят события, которые остаются загадкой даже спустя десятилетия. Одним из таких примеров является история древнего британского военного спутника Skynet-1A, который внезапно оказался совсем не там, где должен был находиться. Об этом пишет BBC.

Фото из открытых источников

Skynet-1A был запущен в далёком 1969 году, сразу после высадки астронавтов миссии «Аполлон-11» на Луну. Этот спутник предназначался для обеспечения связи британских военных сил в Африке. Но, несмотря на свою важную миссию, его судьба оказалась окутана тайной.

По данным экспертов, Skynet-1A сегодня находится на высоте примерно 22 369 миль над Северной и Южной Америками. Это невероятно далеко от его изначального места назначения! Согласно законам физики, спутник не мог сам дрейфовать до этого нового положения. Значит, кто-то или что-то намеренно переместило его туда.

Как же старый военный спутник оказался в таком неожиданном месте? Этот вопрос вызывает недоумение среди учёных и специалистов по космосу.

Консультант по вопросам космического пространства Стюарт Ивс поделился своими мыслями с BBC: «Тот, кто переместил Skynet-1A в новое положение, сделал это не лучшим образом».

По словам доктора Ивса, спутник оказался «в гравитационной яме» на 105-м градусе западной долготы, благодаря чему он стал потенциально опасным объектом.

Дело в том, что этот аномальный участок орбиты представляет собой своего рода ловушку для спутников. В этой зоне объект движется вперёд и назад, словно шарик на дне чаши. Из-за этого Skynet-1A периодически оказывается опасно близко к другим действующим спутникам. Учитывая, что он уже давно вышел из строя и перестал передавать сигналы, вероятность столкновения значительно возрастает.

Одна из гипотез предполагает, что управление спутником могло вернуться под контроль ВВС США, поскольку именно они участвовали в запуске Skynet-1A. Возможно, решение о смене орбиты принималось американскими военными, и записи об этом хранятся в их архивах. Однако пока никаких подтверждений этому нет.

Что будет дальше с этим старым военным спутником? Его нынешнее положение создаёт угрозу для других объектов на орбите. Если бы Skynet-1A столкнулся с одним из них, последствия могли бы быть катастрофическими. Ведь при разрушении одного крупного спутника образуется облако обломков, которое способно вывести из строя множество других аппаратов.

Учёные продолжают ломать голову над этой загадочной историей. Что заставило кого-то изменить траекторию Skynet-1A? Почему его оставили в опасной зоне вместо того, чтобы перевести на «орбитальное кладбище», как это обычно делается с устаревшими спутниками? Пока эти загадки остаются нерешёнными, каждый новый виток вокруг Земли добавляет лишь новые штрихи к этой космической головоломке.