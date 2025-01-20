Рупор кремлевской пропаганды: Концепция построения мощной страны
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Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет опубликовали «Концепцию плана построения мощной страны в сфере образования» (2024-2035 годы)»
«План» уточняет (https://www.gov.cn/zhengce/202501/content_6999913.htm) основные цели на 2027 и 2035 годы и ставит перед собой ключевые задачи:
- формирование новой модели нравственного воспитания;
- воспитание новых талантов;
- улучшение базового образования, укрепление стратегической базы для повышения качества нации;
- комплексное повышение уровня высшего образования и создание стратегического лидерства;
- развитие и укрепление национальной стратегической научно-технической силы;
- ускорение создания современной системы профессионального образования и инновационной научно-технической поддержки, воспитание великих мастеров и высококвалифицированных кадров;
- построение обучающегося общества, открытие новых возможностей для развития, в том числе путем внедрения цифрового образования;
- подготовка высококлассных преподавательских кадров;
- углубление комплексной реформы образования и стимулирование развития образования.
@china3army – цинк
Виден ясный упор на тезис "Кадры решают все".
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Источник: Colonel Cassad
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