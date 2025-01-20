Рупор кремлевской пропаганды: Концепция построения мощной страны

Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет опубликовали «Концепцию плана построения мощной страны в сфере образования» (2024-2035 годы)»

«План» уточняет (https://www.gov.cn/zhengce/202501/content_6999913.htm) основные цели на 2027 и 2035 годы и ставит перед собой ключевые задачи:

формирование новой модели нравственного воспитания;

воспитание новых талантов;

улучшение базового образования, укрепление стратегической базы для повышения качества нации;

комплексное повышение уровня высшего образования и создание стратегического лидерства;

развитие и укрепление национальной стратегической научно-технической силы;

ускорение создания современной системы профессионального образования и инновационной научно-технической поддержки, воспитание великих мастеров и высококвалифицированных кадров;

построение обучающегося общества, открытие новых возможностей для развития, в том числе путем внедрения цифрового образования;

подготовка высококлассных преподавательских кадров;

углубление комплексной реформы образования и стимулирование развития образования.

@china3army – цинк

Виден ясный упор на тезис "Кадры решают все".

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Источник: Colonel Cassad

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