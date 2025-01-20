 

Рупор кремлевской пропаганды: Концепция построения мощной страны

20.01.2025, 12:39, Разное
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Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет опубликовали «Концепцию плана построения мощной страны в сфере образования» (2024-2035 годы)»

«План» уточняет (https://www.gov.cn/zhengce/202501/content_6999913.htm) основные цели на 2027 и 2035 годы и ставит перед собой ключевые задачи:

  • формирование новой модели нравственного воспитания;

  • воспитание новых талантов;

  • улучшение базового образования, укрепление стратегической базы для повышения качества нации;

  • комплексное повышение уровня высшего образования и создание стратегического лидерства;

  • развитие и укрепление национальной стратегической научно-технической силы;

  • ускорение создания современной системы профессионального образования и инновационной научно-технической поддержки, воспитание великих мастеров и высококвалифицированных кадров;

  • построение обучающегося общества, открытие новых возможностей для развития, в том числе путем внедрения цифрового образования;

  • подготовка высококлассных преподавательских кадров;

  • углубление комплексной реформы образования и стимулирование развития образования.

@china3army – цинк

Виден ясный упор на тезис "Кадры решают все".

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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