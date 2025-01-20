 

Замглавы МИД Афганистана призвал разрешить девочкам получать образование

20.01.2025, 12:10, Новости дня
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Заместитель министра иностранных дел правящего в Афганистане правительства талибов Шер Мохаммад Аббас Станекзай призвал руководство режима вновь открыть школы для девочек, закрытые как противоречащие “исламскому образу жизни”.

“Во времена пророка Мухаммада врата учености были открыты как для мужчин, так и для женщин. Население нашей страны 40 миллионов человек. 20 миллионов из них страдают от несправедливости. Это не исламский закон, а наш выбор”, – заявил он.

Дискриминация женщин – одна из главных причин, по которой талибов не признают законной властью Афганистана. Вскоре после захвата страны движение “Талибан” приступило к вытеснению женщин из общественного пространства, ограничив их возможность работать и получать образование.

При этом законы шариата в их афганской трактовке запрещают женщинам обращаться к врачам-мужчинам.


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