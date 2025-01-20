Жителям столицы напомнили о выгодных скидках на рынках “Москва – на волне”

Скидки до 28% на популярные морепродукты действуют до 5 января, а некоторые предложения будут доступны даже до 8 января. Это отличная возможность подготовиться к новогодним угощениям и сделать их более разнообразными.

На рыбных рынках в Митине и Косино-Ухтомском можно найти любимые продукты, такие как слабосоленый лосось и икра кижуча. Спрос на слабосоленую сельдь, которая является основой салата “селедка под шубой”, традиционно возрастает перед праздниками.

В этом году на нее действует 20%-ная скидка, что делает ее еще более привлекательной для покупателей. Кроме того, консервированная горбуша в натуральном соку, используемая в салате “мимоза”, предлагается со скидкой 28%.

Интересно, что слабосоленый лосось стал дешевле на 15% благодаря голосованию, проведенному среди москвичей. Опрос на портале “Активный гражданин” показал, что 30% участников выбрали этот продукт в качестве главного ингредиента для новогоднего салата “оливье”. Это подтверждает, насколько важен лосось для праздничного стола.

Также стоит обратить внимание на скидки на нерку и икру горбуши, которые составляют 25% и 10% соответственно. Такие акции не только радуют покупателей, но и поддерживают отечественных производителей. Все продукты, участвующие в акции, имеют специальные ценники, что позволяет легко их идентифицировать.

По словам Ивана Бури, руководителя производства рыбных рынков “Москва – на волне”, такие инициативы помогают сделать рыбу доступной для всех жителей столицы.

“Мы стараемся предлагать скидки на знакомые и любимые продукты, а также знакомить покупателей с новыми позициями”, — отметил он.

Важно отметить, что скидки распространяются только на отечественную продукцию, что способствует развитию российской рыбной отрасли. Антон Недзвецкий, председатель правления Московского общества защиты потребителей, подчеркнул значимость таких акций для укрепления каналов поставок в столицу.

На рынках “Москва – на волне” представлено более 600 наименований рыбы и морепродуктов из различных регионов. Здесь можно найти как свежую рыбу, так и замороженные деликатесы. Продукция проходит строгий контроль качества и хранится в оптимальных условиях.

Покупателям стоит помнить о сроках годности свежих продуктов и планировать свои запасы так, чтобы избежать порчи. С такими выгодными предложениями подготовка к новогоднему застолью станет не только приятной, но и экономичной! Не упустите возможность порадовать себя и своих близких вкусными угощениями на праздничном столе!