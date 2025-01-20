Законопроект об изъятии недвижимого имущества у пенсионеров прошёл первое чтение

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности Александр Стогниенко внёс на рассмотрение в первом чтении законопроект, предусматривающий обязанность граждан пенсионного возраста в течение одного месяца передать принадлежащее им недвижимое имущество наследникам.

Инициатива направлена на «рационализацию использования жилого фонда», как пояснил сам депутат. Передача недвижимости должна осуществляться через портал Госуслуг, чтобы максимально упростить процедуру. В случае, если пенсионер не сможет завершить процедуру в установленный срок — например, из-за отсутствия полного пакета документов или наличия непогашенной судимости, — имущество автоматически изымается в пользу государства без предоставления компенсации.

Согласно пояснительной записки, для граждан пенсионного возраста, утративших право собственности на своё жильё, предусмотрена возможность заключить договор аренды с государством в приоритетном порядке. Таким образом, пенсионеры смогут продолжить проживать по прежнему месту жительства, однако уже на условиях арендных отношений.

По словам автора инициативы, такая мера «гарантирует защиту прав граждан и стимулирует передачу имущества в рабочий оборот».

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