 

Законопроект об изъятии недвижимого имущества у пенсионеров прошёл первое чтение

20.01.2025, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности Александр Стогниенко внёс на рассмотрение в первом чтении законопроект, предусматривающий обязанность граждан пенсионного возраста в течение одного месяца передать принадлежащее им недвижимое имущество наследникам.

Инициатива направлена на «рационализацию использования жилого фонда», как пояснил сам депутат. Передача недвижимости должна осуществляться через портал Госуслуг, чтобы максимально упростить процедуру. В случае, если пенсионер не сможет завершить процедуру в установленный срок — например, из-за отсутствия полного пакета документов или наличия непогашенной судимости, — имущество автоматически изымается в пользу государства без предоставления компенсации.  

Согласно пояснительной записки, для граждан пенсионного возраста, утративших право собственности на своё жильё, предусмотрена возможность заключить договор аренды с государством в приоритетном порядке. Таким образом, пенсионеры смогут продолжить проживать по прежнему месту жительства, однако уже на условиях арендных отношений.

По словам автора инициативы, такая мера «гарантирует защиту прав граждан и стимулирует передачу имущества в рабочий оборот». 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / «Межзвёздный туннель» в сторону Центавра: Астрономы нашли путь между звёздными пузырями

20.01 / В Новой Третьяковке 23 января откроется выставка художника Евгении Лясниковой

20.01 / Лемуры, гиена, осьминог: Московский зоопарк показал новых обитателей

20.01 / Segway разработала уникальный электробайк для участия в ралли «Дакар»

20.01 / Загадочное существо в озере Лох-Несс: новое видео вызывает споры

20.01 / Депутат не смог погрузиться в воду в крещенской проруби

20.01 / Ученые ЮУрГУ создали самовосстанавливающуюся проводную изоляцию

20.01 / Загадка черных дыр: куда ведут эти космические врата?

20.01 / Сон как ключ к рациональности и креативности – открытие ученых

20.01 / Компания LG представила первый в мире растягивающийся дисплей, который можно растягивать 10 тысяч раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика