«Межзвёздный туннель» в сторону Центавра: Астрономы нашли путь между звёздными пузырями

Недавно астрономы сделали удивительное открытие, которое может изменить наше представление о структуре ближайшего к нам участка Вселенной. Используя данные с российского-немецкого телескопа eROSITA, группа учёных смоделировала распределение горячего газа вокруг нашего Солнца и нашла необычный «межзвёздный туннель». Он простирается в направлении созвездия Центавра и, предположительно, соединяет наш Локальный пузырь с другим крупным образованием – суперпузырём Loop I. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

Фото из открытых источников

Наша Солнечная система обитает в гигантском регионе, называемом Локальным Пузырем (или Локальным горячим пузырём), диаметр которого составляет около 1000 световых лет. Это относительно разреженная область, плотность которой гораздо ниже, чем у обычного межзвёздного вещества. Идею существования этого пузыря выдвинули ещё несколько десятилетий назад, но её изучение остаётся актуальным до сих пор.

По мнению учёных, этот пузырь образовался вследствие множества взрывов сверхновых, происходивших миллиарды лет назад. Эти взрывы создали пустоту, которая впоследствии заполнилась горячим газом. Теперь же исследователи предполагают, что эта структура имеет связь с другими подобными образованиями через туннели, подобные тому, что был обнаружен в направлении Центавра.

Фото из открытых источников / Карта составлена с использованием данных телескопа eROSITA.

Благодаря данным с телескопа eROSITA учёные смогли создать высокоточную карту распределения горячего газа в окрестностях Солнечной системы. В частности, они заметили, что в некоторых направлениях газ распространяется дальше, чем ожидалось. Одним из таких направлений оказался район созвездия Центавр, где расположен таинственный туннельный коридор.

Этот туннель представляет собой уникальную зону пониженной плотности, которая проходит сквозь холодные облака межзвездного газа. По словам одного из авторов исследования Майкла Фрейберга, ранее аналогичные структуры были замечены при помощи телескопа ROSAT, однако новый инструмент позволил сделать более точные измерения и обнаружить дополнительные особенности.

Пока учёным неизвестно точное происхождение этих туннельных структур. Однако есть предположение, что они могут служить своего рода мостами между различными областями космического пространства. Например, туннель Центавра может связывать наш Локальный Пузырь с суперпузырем Loop I.

Тем не менее, исследование сталкивается с рядом трудностей. Так, на изображении туннеля наложились другие крупные структуры, такие как пузыри eROSITA над центром Млечного Пути. Это затрудняет точную идентификацию источника излучения и требует проведения дополнительных спектроскопических анализов.

Несмотря на сложности, учёные уверены, что дальнейшие наблюдения помогут раскрыть тайны космических туннелей.