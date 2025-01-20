 

В Новой Третьяковке 23 января откроется выставка художника Евгении Лясниковой

20.01.2025, 10:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Выставка представляет собой уникальную серию работ, выполненных в оригинальной технике холст в холсте, что позволяет глубже понять философские идеи, заложенные автором. Эта техника создает эффект многослойности, где второй холст служит своеобразной дверью в другой мир.

Погружаясь в детали, зрители могут увидеть скрытые смыслы и задумки художника, что делает каждую работу не просто картиной, а целым произведением искусства с глубоким содержанием. В некоторых работах Лясникова затрагивает тему истинной веры и ее носителей, создавая пространство для размышлений и самопознания.

Также на выставке будут представлены произведения учеников художника, что подчеркивает ее роль как педагога и наставника. Евгения Лясникова вдохновляет своих студентов на творческие эксперименты и помогает им развивать собственный стиль. Ее подход к обучению сочетает в себе технические навыки и свободу самовыражения, что делает ее уроки особенно ценными. Работы учеников демонстрируют, как искусство может быть источником радости и вдохновения, продолжая традиции, заложенные их учителем.

Евгения Лясникова — художник с богатым опытом, член Союза художников России и участник множества выставок как в стране, так и за рубежом. Она активно выставляется в различных галереях и культурных центрах, включая Мосгордуму и Политехнический университет. Ее творчество охватывает разнообразные жанры, от реалистичной живописи до портретов, что делает ее значимой фигурой на современном художественном рынке.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Жителям столицы напомнили о выгодных скидках на рынках “Москва – на волне”

20.01 / Собянин: Время ожидания приема врача в поликлиниках сократилось с 30 до 7 минут

20.01 / Законопроект об изъятии недвижимого имущества у пенсионеров прошёл первое чтение

20.01 / «Межзвёздный туннель» в сторону Центавра: Астрономы нашли путь между звёздными пузырями

20.01 / Лемуры, гиена, осьминог: Московский зоопарк показал новых обитателей

20.01 / Segway разработала уникальный электробайк для участия в ралли «Дакар»

20.01 / Загадочное существо в озере Лох-Несс: новое видео вызывает споры

20.01 / Депутат не смог погрузиться в воду в крещенской проруби

20.01 / Ученые ЮУрГУ создали самовосстанавливающуюся проводную изоляцию

20.01 / Загадка черных дыр: куда ведут эти космические врата?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика