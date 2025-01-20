 

Segway разработала уникальный электробайк для участия в ралли «Дакар»

20.01.2025, 10:15, Разное
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Ралли «Дакар» — это уникальное испытание, в котором никто не ожидал увидеть производителя электроскутеров Segway. Но компания решила доказать всем, что способна и на такое. Силами ее инженеров был создан мощный электрический мотоцикл для бездорожья под названием X1000. Машина была специально разработана для участия в «Дакаре».

Экспериментальный X1000 получил уникальную подвеску и мощную АКБ, которые позволяют ему преодолевать самые критичные участки трассы. Его характеристики впечатляют: скорость до 140 км/ч, крутящий момент 115 Н⋅м и запас хода, превосходящий конкурентов.

Segway X1000 — это не просто мотоцикл, а символ инноваций в мире электротранспорта. Участие в «Дакаре» – это возможность для Segway продемонстрировать возможности своих электрических технологий в экстремальных условиях и вдохновить других производителей на создание подобных моделей.

Несмотря на то, что сейчас X1000 — экспериментальный проект, он открывает новые горизонты для электромотоциклов. Возможно, в будущем мы и в самом деле увидим Segway, наравне соперничающий с лидерами отрасли на маршрутах «Дакара».

Источник &#8212 Dakar World Rally-Raid Championship


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