 

Сон как ключ к рациональности и креативности – открытие ученых

20.01.2025, 8:05, Разное
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Недавние исследования, проведенные учеными из Университета Дьюка в 2024 году, проливают свет на удивительные свойства сна, которые могут помочь нам принимать более рациональные решения и избегать ловушек обманчивых первых впечатлений.

Фото из открытых источников

В рамках эксперимента участникам предлагали поучаствовать в игре «Распродажа в гараже», где они должны были оценить виртуальные коробки с ненужными вещами. Оказалось, что, принимая решение сразу же, большинство участников оценивали коробки, основываясь на первых предметах, что приводило к не самым оптимальным выборам. Однако, когда участники спали и возвращались к решению на следующий день, их выбор становился более обоснованным, и они уже не поддавались влиянию первоначальной информации.

Это исследование подтверждает важность сна в процессе принятия решений. Как показали предыдущие эксперименты, во время сна наш мозг активно работает над нерешенными проблемами. В одном из таких экспериментов участникам предлагали решать головоломки, а затем, пока они спали, воспроизводили звуки, связанные с нерешенными задачами. Утром участники, слышавшие подсказки во сне, значительно лучше справлялись с головоломками, чем те, кто не получал звуковых сигналов.

Сон не только помогает в решении задач, но и способствует выявлению скрытых взаимосвязей. В исследовании 2023 года участникам предложили запомнить ассоциации между различными предметами, и после ночного сна они лучше распознавали косвенные связи, которые оставались незамеченными в бодрствующем состоянии. Это открытие подчеркивает, что сон помогает нам структурировать информацию и осмысливать события.

Фото из открытых источников / Томас Эдисон

Знаменитый изобретатель Томас Эдисон, который активно использовал короткие дремоты для стимуляции своей креативности, также подтверждает эту теорию. Эдисон засыпал с мячом в руке, который падал на пол, когда он погружался в сон. Этот звук будил его и вдохновлял на новые идеи. Исследования 2021 года подтвердили, что легкий сон действительно может улучшить решение задач, особенно когда участники засыпали, держа чашку, которую могли уронить.

Гипнагогические образы, возникающие в переходном состоянии между бодрствованием и сном, также играют роль в творческом процессе. В 2023 году исследователи выяснили, что когда участники генерировали идеи о деревьях перед сном, их креативность возрастала благодаря включению этих образов в гипнагогические видения.

Исследования подтверждают: сон — это не просто отдых, а мощный инструмент, который может улучшить наши способности к решению проблем и креативному мышлению. Возможно, стоит прислушаться к совету Эдисона и позволить себе немного отдохнуть, чтобы открыть новые горизонты в своем мышлении.


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