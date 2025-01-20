Мнение «аналитика»: О загадочном мальчике в Северной Корее… Что это случилось у Ким Чен Ына?
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Наверное, к этому всё шло ещё с 2020 года, когда появились первые намёки. А случилось только сейчас, когда созрели все необходимые условия и #технологии.
Но всё равно приходится произносить «Ну кто бы мог подумать!». Ибо в Северной Корее, буквально у национального лидера Ким Чем Ына случилось это…
И буквально порвало соцсети.
Собственно, вот
И вот
Ну и сам ролик, продукт «творчества» нейросетей, уже с переводом на русский.
Смех смехом, но ещё в 2020 году северокорейская «Литературная газета», официальный орган Альянса писателей КНДР, написала одобренную партией положительную рецензию на «Гарри Поттера», что многие тогда расценили как пролог к изданию корейского перевода этой саги в самой закрытой стране мира. А уже в 2022 году северокорейская девочка Сон А, рассказывая о счастливой жизни детей в Пхеньяне, упоминала, как ей нравятся романы о Мальчике, который выжил. И вот теперь — это…
Один только вопрос: как теперь это всё развидеть?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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