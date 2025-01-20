 

Дэнни Шихан: Инопланетяне на два миллиарда лет впереди человечества

20.01.2025, 5:05, Разное
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Известный американский адвокат Дэнни Шихан, специализирующийся на делах, связанных с неопознанными летающими объектами (НЛО), вновь привлёк внимание общественности своими смелыми заявлениями. В ходе интервью Шихан сообщил, что инопланетная цивилизация опережает человечество в своём развитии на два миллиарда лет, причём речь идёт не только о технологиях, но и о психических способностях. Об этом пишет Daily Star.

Фото из открытых источников

По словам адвоката, у него есть веские основания полагать, что представители внеземной цивилизации обладают способностью путешествовать между планетами, а также используют передовые методы для изучения человеческого генома. Шихан утверждает, что правительство США скрывало информацию об этих контактах, однако теперь пришло время открыть правду миру.

Фото из открытых источников / Дэнни Шихан

Более того, Шихан уверен, что среди землян существуют люди, обладающие уникальными способностями, такими как телепатия, телепортация и даже астральное путешествие. Эти способности, считает адвокат, могут быть связаны с генетическими изменениями, вызванными вмешательством инопланетян.

Некоторые эксперты считают, что его теория заслуживает внимания, так как она проливает свет на многие загадочные события прошлого и настоящего. Другие же относятся к этому скептически, считая, что подобные утверждения требуют серьёзного научного обоснования.

В любом случае, заявление Дэнни Шихана заставляет задуматься о том, насколько далеко мы можем продвинуться в будущем и какие тайны ещё предстоит раскрыть.


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