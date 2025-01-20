Магнитное поле над Северной Америкой стремительно слабеет, сообщают китайские ученые

Китайские исследователи сделали тревожное заявление о том, что магнитный щит, защищающий Землю от космической радиации, заметно ослабевает над Северной Америкой. Этот природный барьер (геомагнитное поле) служит важным элементом защиты нашей планеты от разрушительного воздействия солнечного ветра и космических лучей. Однако причины столь быстрого падения его эффективности пока остаются загадкой.

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Профессор Фань Ханьсян из Национального университета оборонных технологий Китая возглавил исследование, в ходе которого были обнаружены изменения в силе магнитного поля Земли начиная с 1900 года. Результаты показали, что в период с 1930 по 1990 годы магнитная защита над Северной Америкой была особенно сильной, превышая показатели большинства регионов мира. Но уже к 2020 году напряженность магнитного поля в этой зоне упала почти до среднего мирового уровня.

Эти выводы были опубликованы в рецензируемом научном журнале Review of Geophysics and Planetary Physics. Команда ученых под руководством Фаня использовала современные методы моделирования и анализ данных, чтобы реконструировать динамику изменений магнитного поля. Исследователи пришли к выводу, что смещение геомагнитных полюсов, вероятно, сыграло ключевую роль в происходящих изменениях.

Параллельно с этим исследователи зафиксировали усиление магнитного щита над Восточной Азией, включая территорию Китая. Это создает контраст между двумя полушариями, где одни регионы теряют свою защиту, а другие становятся сильнее.

Важно отметить, что Земля окружена огромной магнитосферой, которая формируется благодаря мощным внутренним силам планеты. Эта сфера играет роль своеобразного защитника, отражающего солнечные выбросы энергии и частицы, способные нанести ущерб атмосфере и жизни на Земле. Без нее наша планета подвергалась бы постоянным атакам космического излучения, что могло бы привести к катастрофическим последствиям.

Исследования показывают, что структура магнитного поля и его положение изменяются со временем. По данным NASA, магнитные полюсы Земли периодически меняют свое местоположение, причем полный переворот происходит раз в несколько сотен тысяч лет. Сейчас наблюдается тенденция к перемещению магнитных полюсов в восточную часть Северного полушария и в более низкие широты Южного полушария.

Скорость этих процессов в последние десятилетия значительно возросла. Если раньше магнитный полюс в северном полушарии двигался со средней скоростью примерно 10 км в год, то сейчас эта цифра достигла 50 км в год. Такое резкое увеличение скорости вызывает опасения у научного сообщества.

Магнитное поле Земли имеет важное значение не только для защиты планеты, но и для различных технологических систем. Оно используется для навигации спутников, обеспечения связи на дальние расстояния и даже ориентации некоторых ракет. Ослабление магнитного шита над определёнными регионами может создать проблемы для работы таких систем.

Пока исследователи продолжают изучать причины наблюдаемых изменений и их возможные последствия. Остается неясным, насколько сильно эти процессы повлияют на жизнь на Земле и какие меры необходимо принять для минимизации рисков.