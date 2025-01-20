 

Рупор кремлевской пропаганды: Хождение Хинштейна в народ

20.01.2025, 3:40, Разное
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Хождение Хинштейна в народ.

Прошлого губернатора как раз погнали за то, что он не мог нормально коммуницировать с населением.
Посмотрим, как и Хинштейна это получится на длинной дистанции, учитывая серьезность озвучиваемых проблем.
По коррупционным делам при строительстве укреплений – наверняка еще много чего вскроется. Не только на Украине воровали при строительстве линий обороны.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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