Рупор кремлевской пропаганды: Хождение Хинштейна в народ

Хождение Хинштейна в народ.

Прошлого губернатора как раз погнали за то, что он не мог нормально коммуницировать с населением.

Посмотрим, как и Хинштейна это получится на длинной дистанции, учитывая серьезность озвучиваемых проблем.

По коррупционным делам при строительстве укреплений – наверняка еще много чего вскроется. Не только на Украине воровали при строительстве линий обороны.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках