Рупор кремлевской пропаганды: Хождение Хинштейна в народ
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Хождение Хинштейна в народ.
Прошлого губернатора как раз погнали за то, что он не мог нормально коммуницировать с населением.
Посмотрим, как и Хинштейна это получится на длинной дистанции, учитывая серьезность озвучиваемых проблем.
По коррупционным делам при строительстве укреплений – наверняка еще много чего вскроется. Не только на Украине воровали при строительстве линий обороны.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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