Золотая маска Тутанхамона могла принадлежать кому-то другому

На протяжении почти столетия величественная золотая маска Тутанхамона оставалась символом древнего Египта и одной из самых известных реликвий мира. Однако новые исследования британских ученых заставляют пересмотреть эту историю. Возможно, эта маска была создана вовсе не для юного фараона, а для женщины.

Фото из открытых источников

Британская команда археологов под руководством профессора Джоанн Флетчер из Йоркского университета тщательно исследовала артефакты, найденные в гробнице Тутанхамона, и пришла к удивительному выводу. Лицевая часть знаменитой золотой маски, которая, казалось бы, должна идеально соответствовать облику фараона Тутанхамона, отличается по своему химическому составу от других частей маски. Более того, исследователи заметили следы пайки между лицевой частью и головным убором-немесом, что говорит о том, что маска могла быть собрана из разных компонентов.

Одним из ключевых моментов, привлекших внимание исследователей, стали проколотые ушные отверстия на маске. В Древнем Египте прокалывание ушей считалось обычаем среди мужчин, включая фараонов, но на посмертных масках правителей такие детали встречаются крайне редко. В то же время, проколотыми ушами часто украшали погребальные маски женщин и детей.

Основываясь на этих находках, профессор Флетчер выдвинула смелую гипотезу: маска могла первоначально принадлежать царице Нефертити, супруге фараона Эхнатона и влиятельной фигуре своего времени. Эта версия находит подтверждение в исследованиях известного египтолога Николаса Ривза, который еще десять лет назад заметил, что имя Тутанхамона на маске могло быть добавлено позже, поверх старых иероглифов, вероятно, содержащих титул Нефертити.

Что же могло стать причиной такой путаницы? История Нефертити полна загадок и политических интриг. Она была женой фараона-реформатора Эхнатона, который провел религиозную реформу, установив культ единственного бога Атона. После смерти Эхнатона престол перешел к девятилетнему Тутанхамону, а Нефертити стала его соправительницей. Есть предположение, что царица начала строить свою усыпальницу, но так и не успела завершить ее до своей кончины. Когда несколько лет спустя скончался молодой Тутанхамон, его могли похоронить в недостроенном захоронении мачехи.

Подтверждением этой версии служит и необычное устройство самой гробницы Тутанхамона. Открытие Говарда Картера в 1922 году показало, что усыпальница состоит всего из четырех помещений вместо традиционных десяти, многие росписи остались незавершенными, а длинные коридоры, характерные для королевских захоронений, отсутствуют.

В 2016 году японские археологи использовали георадар для изучения стен гробницы и обнаружили две полости, предположительно содержащие органические материалы и металлы. Но дальнейшие исследования не смогли подтвердить наличие там каких-либо артефактов.

Хотя некоторые аспекты этой теории остаются спорными, но, возможно, однажды мы узнаем всю правду о том, кому действительно принадлежала эта легендарная маска.

Какова история открытия гробницы?

Открытие гробницы Тутанхамона стало одним из величайших событий в истории археологии XX века. Это событие произошло благодаря многолетним усилиям британского археолога Говарда Картера и его спонсора лорда Джорджа Герберта Карнарвона.

Поискам гробниц в Долине Царей предшествовала долгая работа многих археологов. С конца XIX века этот район стал местом активных раскопок, поскольку именно здесь находились захоронения большинства фараонов Нового царства. Однако к началу XX века большинство известных гробниц уже были найдены и разграблены.

В 1907 году лорд Карнарвон, увлеченный историей Древнего Египта, начал финансировать археологические экспедиции в Египет. Он познакомился с Говардом Картером, опытным археологом, который уже имел репутацию специалиста по египетским древностям. Вместе они начали исследовать Долину Царей, надеясь найти хотя бы одну нетронутую гробницу.

Первые годы работы оказались безрезультатными. Несмотря на многочисленные раскопки, ни одна из новых гробниц не была найдена. Карнарвон начал терять терпение, и в 1922 году он заявил Картеру, что готов прекратить финансирование проекта.

Однако Картер был убежден, что где-то в Долине находится ещё одно неразграбленное захоронение. Он уговорил лорда дать ему последний шанс. 4 ноября 1922 года рабочие наткнулись на ступеньки, ведущие вниз. Это оказалось входом в гробницу, которую никто не трогал со времен древних египтян.

Фото из открытых источников

Когда Картер вскрыл дверь, ведущую внутрь, он увидел комнату, заполненную невероятным количеством золотых предметов, статуй и мебели. Но самое главное – это была лишь первая комната. За ней находилась вторая, а затем третья, каждая из которых была наполнена сокровищами.

Одной из главных находок стала знаменитая золотая маска Тутанхамона. Эта маска, изготовленная из чистого золота, весила около 11 килограммов и была украшена драгоценными камнями. Она изображала лицо молодого фараона и служила символом его власти и божественности.

Открытие гробницы Тутанхамона вызвало огромный резонанс в мире. Оно стало сенсацией, и тысячи людей стекались в Египет, чтобы увидеть сокровища, найденные в гробнице. Многие из них сейчас хранятся в Каирском музее, где их могут посетить туристы со всего мира.