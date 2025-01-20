Уран: новое исследование меняет представления о магнитосфере планеты

В 1986 году «Вояджер-2» стал первым и единственным космическим аппаратом, посетившим Уран, однако результаты его миссии могли быть обманчивыми. Недавние исследования показывают, что условия, в которых «Вояджер-2» наблюдал магнитосферу Урана, были аномальными из-за мощной солнечной вспышки, произошедшей в тот момент. Это открытие ставит под сомнение многие из наших представлений о ледяном гиганте и его спутниках. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Фото из открытых источников

Как пишет доктор Джейми Ясински из Лаборатории реактивного движения НАСА, «Вояджер-2» зафиксировал магнитосферу Урана в условиях, которые возникают лишь в 4% случаев. Сжатие магнитного поля, вызванное солнечным ветром, привело к тому, что исследователи на протяжении 40 лет считали эти аномальные характеристики нормой. В результате этого, многие странные особенности Урана могли быть неправильно истолкованы.

Уран, находясь на краю нашей Солнечной системы, редко подвергается воздействию солнечных вспышек. Однако в январе 1986 года мощный солнечный ветер сжал магнитосферу планеты, что привело к неожиданным последствиям. «Вояджер-2» пролетел мимо Урана именно в этот критический момент, и его наблюдения стали основой для большинства наших знаний о планете.

Уран отличается уникальной магнитосферой, которая не похожа на магнитные поля других планет-гигантов. Например, радиационные пояса вокруг Урана оказались более мощными, чем у всех планет, кроме Юпитера, но отсутствие плазмы в остальной части магнитосферы вызывало недоумение у астрономов. Кроме того, ледяные спутники других планет-гигантов, как правило, испускают ионы воды, которые поддерживают плазменные кольца, однако у Урана эта ситуация выглядит иначе.

Фото из открытых источников / Телескоп JWST запечатлел кольца, бури и яркую северную полярную шапку Урана / NASA, ESA, CSA, STScI

Согласно новому исследованию, если бы «Вояджер-2» прибыл на несколько дней раньше, он мог бы зафиксировать совершенно другую магнитосферу, что подчеркивает важность времени в планетарных исследованиях. Это открытие не только меняет наше понимание магнитосферы Урана, но и делает его спутники более интересными для будущих исследований.

Среди спутников Урана особое внимание привлекает Миранда, у которой, возможно, есть внутренний океан. Если это подтвердится, это откроет новые возможности для изучения потенциальной жизни на этих ледяных телах. Важно отметить, что наличие внутреннего океана может позволить будущим миссиям собирать образцы и проводить тесты на наличие жизни.

Если выяснится, что магнитосфера Урана действительно сжата, это упростит поиск электропроводящих жидкостей внутри его спутников, что может привести к захватывающим открытиям в области астрономии и планетологии.