iPhone подо льдом стал новой достопримечательностью сезонного катка

В Милтон-Киз (Англия) фигуристы на катке Willen on Ice теперь не просто скользят по льду, а невольно останавливаются посреди огромного ледяного поля, чтобы взглянуть на ярко-розовый iPhone, застрявший под пятисантиметровым слоем льда. Этот неожиданный артефакт превратился в настоящую туристическую достопримечательность после того, как история о нем распространилась по интернету благодаря BBC и другим британским медиа.

Фото из открытых источников / Steve Hubbard / BBC

Судя по всему, iPhone оказался там совершенно случайно. Один из работников, занимавшихся установкой катка, потерял собственный телефон и решил воспользоваться устройством своей дочери. Однако, как оказалось, это решение привело к весьма неприятным последствиям. Забывчивый сотрудник оставил розовую новинку прямо на льду незадолго до того, как его залили водой и оставили замерзать на ночь.

На следующее утро коллеги обнаружили пропажу, но помочь ничем не смогли. Лед уже полностью сковал телефон, и попытки извлечь его могли нанести непоправимый ущерб поверхности катка.

«Мы поняли, что это телефон дочери нашего сотрудника, когда подошли ближе», — рассказывает директор компании Ice Leisure Роб Кук, ответственной за создание катка. — «Но увы, ничего нельзя было поделать. Выкопав телефон, мы повредили бы структуру льда».

Рабочий, чье имя осталось неизвестным, честно признался дочери в случившемся и предложил ей временное устройство взамен.

«Сначала она была очень расстроена, ведь недавно купила новый чехол для этого телефона», — поделился отец. — «В конце концов, после долгих уговоров и обещаний купить новый аппарат, если старый выйдет из строя, она немного успокоилась».

Однако ни рабочие, ни сам владелец устройства пока не знают, сможет ли iPhone выдержать испытание холодом и временем.

Хотя неясно, какая именно модель iPhone оказалась замороженной, судя по тройной камере, это может быть одна из последних моделей серии Pro. Это вызывает у сотрудников катка дополнительные опасения: кто знает, вдруг кто-то решит попытаться разбить лед ради дорогой находки? Впрочем, вероятность того, что телефон все-таки окажется поврежденным влагой, достаточно велика.

Так что пока iPhone остается частью местного пейзажа, привлекая внимание и вызывая улыбку у посетителей катка. Остается лишь надеяться, что когда лед растает, телефон удастся спасти без повреждений.