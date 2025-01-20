Загадка космических пожирателей материи: Сверхмассивные чёрные дыры нарушают законы физики

Предел роста? Для них нет ничего невозможного!

Фото из открытых источников

Группа астрономов, возглавляемая учёным Хевоном Су из Международной обсерватории «Джемини»/NSF NOIRLab, обнаружила, что сверхмассивные чёрные дыры могут расти гораздо быстрее, чем предсказывает современная наука, и этот феномен бросает вызов всем существующим теориям.

Согласно общепринятым представлениям, чёрные дыры формируются при катастрофических событиях, например, при взрыве сверхновой звезды. Эти таинственные объекты обладают настолько мощной гравитацией, что ничто, включая свет, не может покинуть их пределы. Постепенно они поглощают окружающее вещество, увеличиваясь в размерах. В центрах многих галактик скрываются гигантские чёрные дыры, масса которых достигает миллиардов солнечных масс. Считается, что эти гиганты росли медленно, на протяжении миллиардов лет, питаясь звездами, газом и другими чёрными дырами.

Однако последние данные показывают, что процесс роста может происходить значительно быстрее, особенно в ранние эпохи существования Вселенной. На примере одной из таких черных дыр, известной как LID-568, учёные наблюдали нечто совершенно невероятное.

LID-568 находится на огромном расстоянии от Земли, так что свет, дошедший до нас, покинул её спустя всего 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Это значит, что мы имеем уникальную возможность заглянуть в прошлое нашей Вселенной и увидеть процессы, происходившие тогда, когда она была ещё совсем молодой.

Команда исследователей использовала мощный телескоп «Джеймс Уэбб», чтобы получить спектры отдельных участков пространства вокруг этой черной дыры. Анализ данных показал, что из её окрестностей исходят мощные потоки газа, свидетельствующие о том, что рост LID-568 мог произойти в результате одного стремительного акта поглощения вещества.

Расчёты показали, что скорость поглощения материи у LID-568 в 40 раз превышает предел Эддингтона – максимальную светимость, которую может иметь объект без потери массы. Этот предел является важным физическим законом, определяющим баланс сил внутри чёрной дыры. Но LID-568 словно игнорирует этот закон, продолжая расти с невероятной скоростью.

Результаты исследования ставят перед учеными новые вопросы: как такие объекты могут обходить физические ограничения? Возможно, ответ кроется в механизмах оттока энергии, которые позволяют чёрным дырам накапливать и высвобождать колоссальное количество энергии в короткие промежутки времени.