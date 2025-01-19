Мнение: Место России в мировом рейтинге по IQ, занижение роста ВВП России и занижение уровня развития России

1. ЕГЭ и развитая система внешкольного образования дают результаты: россияне стремительно поумнели за последние несколько лет. Согласно массовому международному тесту на IQ (коэффициент интеллекта), по итогам прошлого года мы на шестом месте. Лучшие результаты показывают только жители Восточной Азии и персы. Наш средний IQ составил 103, китайский – 107, американский – 100 (ссылка):



Институт International IQ Test представил средний IQ стран мира в начале 2025 года.

Россия заняла всего 6-е место в мире <…> США на 27 месте. Самое удивительное, что в прошлом году Россия только вошла в первую двадцатку, а в 2019 Россия была на 35 месте.

Ещё одной причиной быстрого роста среднего IQ россиян называют отъезд релокантов. Также Россия не раздаёт гражданство всем подряд, как делают это на Западе, где из-за обилия представителей чуждых для Запада культур показатели IQ несколько просели.

Конечно, успешность прохождения теста IQ зависит не только от реального интеллекта человека, но и многих других факторов, начиная от элементарной натасканности на определённый тип задач. Как пишут сами авторы теста по ссылке, наиболее честный результат получается или когда тест проходится первый раз, или если перерыв между прохождениями составляет не менее года.

На результат влияют также возраст человека и его физическое состояние в момент прохождения теста. IQ, измеряемый тестами, достигает пика где-то в возрасте 30-40 лет, а дальше медленно снижается (после начала деменции может снижаться очень быстро). Если вы голодны, больны или нервничаете, ваши показатели тоже просядут.

Таким образом, преимущество в тестах на IQ имеют те страны, где население не слишком молодое, но и не слишком старое (в России средний возраст составляет 40 лет), при этом достаточно образованное и знающее, что такое тесты. Также важно, чтобы в стране не было голода и недоедания, чтобы жизнь была относительно стабильна, чтобы народ не был загружен проблемами и с уверенностью смотрел в будущее. Очевидно, под это описание современная Россия подходит куда лучше, чем развивающиеся страны Африки и страдающие страны Европы.

Вы можете улучшить (или ухудшить) показатели России, пройдя тест на русском языке вот здесь.

2. Как мы с вами уже обсуждали, на Западе постоянно занижают ВВП России, чтобы потом, спустя время, осторожно исправить данные прошлых лет на нормальные (ссылка). Потом происходят сюрпризы, когда Россия, экономика которой якобы разрушена Байденом, внезапно обгоняет Японию, оказываясь 4-й по размеру экономикой мира.

Судя по тому, что пишет Zemfort1983, часть проблемы заключается в методологии Росстата, который также поначалу выдаёт достаточно скромную оценку роста ВВП, а потом ещё пару лет её досчитывает и пересматривает – практически всегда в сторону повышения. Например, темпы роста в 2021 году первоначально оценивались в 4,7%, тогда как после уточнения эта цифра выросла до 5,9% (ссылка).

В среднем же ежегодное повышение, по данным с 1999 года, составило 0,6%. Также высока средняя разница между первоначальной и финальной оценками Росстата по промышленному росту – плюс 0,7%.

Как указывает Zemfort1983, Росстат мог бы сразу вводить повышающую поправку, однако работники нашего статистического ведомства осторожничают. Похоже, в Росстате считают, что раз уж цифры всё равно придётся пересматривать и уточнять, лучше вначале выдать более пессимистичный прогноз, чтобы претензий к ведомству было меньше.

3. Так или иначе, реальные данные по России с большим отставанием доходят до западных и международных институтов, типа того же ООН. Напомню, ООН заметно занижает реальный показатель России в своём Индексе человеческого развития (ИЧР), который рассчитывается на следующих 4 параметров: ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ), уровень грамотности, длительность образования и уровень жизни оцениваемый через ВВП на душу населения.

С задержкой в ООН приходят и данные по продолжительности жизни россиян. После ковида продолжительность жизни вернулась к нормальному тренду, уже в 2022 году поднявшись почти до 73 лет (согласно Росстату), но в ООН почему-то делают расчёты на основе показателя в 70,1 года.

В итоге, согласно сделанным на основе устаревших данных расчётам ООН, Россия находится на 52-м месте в мире по ИЧР, чуть выше Румынии, но ниже Турции и даже ниже пребывающей в глубоком кризисе Аргентины (ссылка).

Genby попытался пересчитать ИЧР России на основе актуальных данных, и у него получилось, что Россия по человеческому развитию должна быть примерно на десяток мест выше, где-то на уровне Словакии и Сан-Марино (ссылка). Выше нас по этому показателю только европейские, англосаксонские и некоторые нефтяные арабские страны.

Как относится к этому системному занижению показателей России в международных сравнениях? С одной стороны, согласно «Искусству войны» Сунь-цзы, если в реальности ты сильный, надо стремиться создавать у противника ложное впечатление, что ты слабый.

С другой стороны, кажущаяся слабость России провоцирует наших врагов на агрессивные глупости, а также помогает вражеской пропаганде внутри России, на которую наши враги с каждым годом только увеличивают бюджеты.