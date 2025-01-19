Конец света по Ньютону – когда и как?

Исаак Ньютон, один из величайших умов в истории науки, не только открыл законы физики и разработал основы математического анализа, но также предсказал, что конец света может наступить гораздо раньше, чем мы можем предположить. В его записях, сохранившихся на протяжении веков, содержится дата, которую, возможно, стоит отметить в календаре — 2060 год.

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Директор канадского проекта «Ньютон» Стивен Снобелен утверждает, что Ньютон был глубоко верующим человеком, и его предсказания о конце света были основаны на библейских пророчествах. Ньютон рассматривал Библию как откровение Бога и искал в ней «священные пророчества», которые могли бы предсказать будущее человечества. В своих записях он использовал «простую арифметику», чтобы вычислить, когда произойдут катастрофические события.

Ньютон не уточнил, будет ли 2060 год конкретной датой или месяцем, но он предсказывал, что в преддверии этого года мир столкнется с «войнами и катаклизмами». Однако, по мнению Снобелена, для Ньютона этот год означал не конец, а новое начало — время, когда Христос вернется, установив «1000-летнее Царство Божье на Земле». Это царство, как верил Ньютон, ознаменует время мира и процветания, когда «нации не поднимут меча на нации и больше не будут учиться воевать».

Интересно, что Ньютон не был единственным, кто предсказывал конец света. Современные ученые, такие как Стивен Хокинг, также высказывали свои прогнозы, указывая на 2600 год как на возможный момент катаклизма. В свете последних событий и тревог, связанных с развитием технологий и угрозами, исходящими от искусственного интеллекта, многие из нас могут почувствовать, что мы уже находимся на грани апокалипсиса.

Тем не менее, важно понимать, что Ньютон не подразумевал под концом света полное уничтожение человечества. Скорее, он говорил о конце одной эпохи и начале новой, где мир будет жить в гармонии. Это видение, хотя и основано на сложных математических расчетах и интерпретациях библейских текстов, звучит довольно оптимистично.