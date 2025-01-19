Мнение: Культ бедности и оккупация театра в Париже

1. В «Школе Капитализма» я рассказываю про культ бедности и ведро крабов, а также делаю практические выводы по работе с этим неприятным феноменом. Цитирую из начала статьи (ссылка):



Принято считать, что крабы затаскивают обратно в ведро своих сородичей, которые пытаются выбраться из ведра. Отсюда проистекают термины «ведро с крабами» и «психология краба». Типичный пример «ведра с крабами» — негритянские гетто в США, где умный и прилежный негритёнок подвергается всеобщему порицанию, как выскочка, отрывающийся от братства.



Рунет также страдает от этой болезни — в соцсетях обычно высмеивают обеспеченных людей, а их достижения отрицают или обесценивают. Во многом это естественное следствие психологии «ведра с крабами»: крабы воспринимают тех, кто стоит выше по социальной лестнице, как своих личных врагов.



Показательный феномен: врачей и учителей широкая общественность любит исключительно в контексте «бедные врачи и учителя, которым мало платят, и над которыми издеваются школьники с пациентами». Как только в кадре появляется вернувшийся с конференции загорелый врач-онколог с зарплатой в миллион рублей в месяц, вся любовь немедленно исчезает: обсуждение переключается в русло рвачей, коновалов, шарлатанов и сборов на лечение через смс.



Россию адепты культа бедности готовы любить исключительно в образе той самой «старушки с красным флагом», которая живёт в ветхом доме и слабо понимает, что происходит вокруг неё. Как верно заметил со сцены популярный певец уходящей эпохи, для его фанатов Родина — это «бабушка нищая на вокзале, продающая картошку». На нищую бабушку можно смотреть сверху вниз, жалеть её. А вот, к примеру, богатая и красивая предпринимательница средних лет — это уже совершенно другое дело. Пусть даже она торгует той же картошкой, однако сверху вниз на неё смотреть крабы уже не могут, поэтому крабы автоматически выписывают ухоженную даму из народа и причисляют к врагам народа.



Вслух, разумеется, такую логику никто не озвучивает, для публичной демонстрации эта порочная логика заворачивается при помощи домыслов в обёртку справедливости и борьбы «за правду»…

2. «Их нравы» (ссылка):



Театр в Париже 10 декабря пригласил мигрантов на бесплатное мероприятие в поддержку «инклюзивности и разнообразия».

Мигранты пришли, но после мероприятия отказались уходить.

Теперь театру Ля Гэте Лирик грозит банкротство, так как примерно 300 мигрантов до сих пор занимают его помещения и блокируют работу.

Все спектакли пришлось отменить, что уже привело к финансовым потерям в сотни тысяч евро. Как отмечает администрация, театр финансируется государством лишь на 30%, а остальные 70% доходов он должен зарабатывать самостоятельно.

«В связи с оккупацией здания, Ля Гэте Лирик не может больше принимать зрителей», — говорится в заявлении на сайте театра.

Логика тут у властей такая. Разрешить конфликт мирным путём нельзя: надо нагнуть или театр, заставив его терпеть орду захватчиков, или мигрантов, выгнав их дубинками из театра. Так как мигранты — угнетённые меньшинства, которым нужно жизненное пространство для комфортной жизни, натравливать на них жандармов было бы несправедливо. Следовательно, методом исключения, страдать должен театр.

Порочность этой логики в следующем. У театра есть права собственности или аренды на помещение, а имущественные права необходимо уважать: даже если какому-нибудь агрессивному лоботрясу придётся — о ужас! — поработать пару часов дворником, чтобы заработать себе на оплату койки в хостеле. Уважать же имущественные права надо по той простой причине, что исключительно на них держится то самое относительное благополучие Европы, которое привлекает в неё мигрантов из ещё более потерянных стран. Уничтожьте права собственности, и Европа очень быстро превратится в гибрид Гаити и Сомали — с поправкой на холодный (то есть голодный) климат и на изобретательную кровожадность старых европейцев, которая в отсутствие строгих законов выплеснется на улицы городов.

Мы видели подобное после 1917 года, когда наши швондеры ровно также «уплотняли» квартиры, начисто игнорируя права собственности. Вот этому пролетарию — товарищу Шарикову — нужна жилплощадь, а кто эту квартиру строил, кто её покупал, кто её арендует, новой власти безразлично…

Конечно, решение властей Парижа справедливо. Театр, который делает для мигрантов бесплатные мероприятия в поддержку «инклюзивности и разнообразия», полностью заслуживает быть закрытым. Проблема в том, что защита прав собственности должна распространяться в том числе и на враждебные обществу элементы, так защита собственности значительно важнее мелкой мести. Собственно, в том-то и беда Франции: власти не могут просто выпороть театральный коллектив розгами на площади за пропаганду экстремистских левых идей, так как законы Франции безусловно разрешают экстремистам отравлять Францию своей марксистской ересью интернационала. Хохочущие над неверными театралами парижане находятся сейчас в жалком положении раба, который смеётся, глядя как один его надсмотрщик мутузит по какой-то причине другого.