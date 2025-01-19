Мнение: Письмо: “Поймал удачу за хвост” (№2)

Вчера я предложила эксперимент.

Эксперимент получился удачным.

В основном комментарии верные, за некоторыми исключениями.

Теперь, как и обещала, разбираю то же письмо сама. Но постараюсь и ваши комментарии отчасти комментировать.

artcher9

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Спасибо за ваш блог! Возможно, моя история будет интересна для разбора.

Мне 26 лет. Работаю в IT на хорошей позиции, убитый имидж и ужасные личные границы. Моё состояние колебалось между апатией и депрессией. Последние два года я жил в иллюзиях о недельном романе с девушкой из другого города.

В какой-то момент я понял, что больше так жить нельзя, и купил антидепрессанты у барыги. С этого всё закрутилось: я смог изменить образ жизни, стал регулярно ходить в тренажёрный зал, уволился с работы “золотым парашютом” , где не развивался и перешёл на новую работу с зарплатой в два раза больше. Меня взяли на большой и амбициозный проект в крупную корпорацию.

(Антидепрессанты нужно покупать в аптеке по рецепту, который вам выписал врач, иначе все может “закрутиться” в обратную сторону и закончится очень плохо)

Я буквально чувствовал, что поймал удачу за хвост. Оказалось, что менять свою жизнь и быть счастливым проще, чем я думал. Обстоятельства буквально складывались в мою пользу.

Девушка моего друга познакомила меня с С. Ей 22 года, она красива, имеет хороший доход и большие планы на жизнь.

(Многие верно заметили, что автор склонен к преувеличению. И про “золотой парашют” при увольнении по собственному, и про “удачу за хвост”, и про знакомство с девушкой, хотя ему пришлось самому ей писать – все это преувеличение под короной. Но заметьте, он преувеличивает успех и удачу, а ОЗ свою преуменьшает. И если кто-то понимает, почему МР очень часто преуменьшают свою ОЗ, опишите)

Я написал ей в мессенджер и позвал на свидание. Она согласилась, но в день встречи отменила, сославшись на плохое самочувствие. Я отправил ей фруктов с пожеланием скорейшего выздоровления.

(Здесь тоже многие верно заметили шаг со сливом. Она отказалась от встречи, он благодарит ее фруктами. Это был бы нормальный шаг, будь они парой, а в его случае эта “галантность” – мимо границ. Жаль, что парочке комментаторов этот шаг показался “красивым”. Кто растолкует, почему нельзя с этого общение начинать?)

Она работает HR. Вечером мы созвонились. Мне было страшно, потому что я всегда проваливал собеседования из-за плохих границ. Весь разговор строился так, что она задавала вопросы, а я отвечал. В конце я пошутил: “Я прошёл телефонное интервью? Можно ли пригласить вас на свидание?” Она согласилась.

(Здесь он тоже занимает позицию снизу, причем охотно. Он даже не пытается задавать ей в ответ вопросы тоже, чтобы немного сравнять позиции. Он ведет себя как виноватый школьник, хотя она его моложе. Но чем он виноват и почему он должен заслуживать ее одобрение? С самого начала на ней колпачок Бедняши и Стесняши. Это многие заметили. И его корону Спасателя вы узнали. При этом он “шутит”, что соискатель, а она в роли работодателя. Хотя это не шутка. Он получает милостивое позволение приступить к испытательному сроку)

Я забронировал столик в хорошем ресторане, купил цветы. Когда она пришла, я увидел перед собой очень красивую девушку. Сначала разговор не клеился — она была немного зажата, но после нескольких бокалов вина мы смеялись и обсуждали всё подряд. После мы прогулялись, и я вызвал нам такси. Вернувшись домой, я написал ей, что никогда не испытывал таких ярких эмоций и хочу встретиться снова. Она ответила, что это взаимно.

(Здесь очень верно заметили некоторые ее “зажатость”. Она не зажата была, а отстранена, вероятно из-за того, что автор ей не понравился. Но ему приятней называть это зажатостью, как будто она слишком смущена. Из-за колпачка Стесняши на ней у него опять перебор шагов. “Никогда не испытывал таких ярких эмоций” – пафосно и чрезмерно. Объясните автору и ему подобным МР, почему слишком большие шаги – не галантность и не рыцарство, а слив, и чем это чревато)

После этого я активно развивал наше общение. Старался придумывать интересные свидания, говорил комплименты, дарил подарки и говорил о своих чувствах. Я сказал, что хочу серьёзных отношений и что она удивительная девушка.

Раньше я так активно не вкладывал много энергии, времени и денег. Мы встречались 2-3 раза в неделю. Если у нас было свидание, я обязательно забирал её и отвозил обратно.

(Дальше беготня автора за девушкой. Все почти написали. Хотя были и такие комментаторы, которые увидели хорошую динамику. Наверное ритм сбил с толку, “свидания” были частыми. Но обратите внимание, он ее каждый раз “забирал” ее. То есть приезжал к работе или к ее дому, возил поужинать, дарил цветы и подарки, привозил обратно. Хорошая динамика – это соразмерные шаги и развитие отношений, здесь ни того, ни другого)

Я спросил какие она любит цветы и она растерялась, сказала, что все, но хотела бы ромашки. Я подарил букет и понял по ее расказам, что у неё есть незакрытые потребности, попросил виш-лист, чтобы дарить ей полезные подарки.

Чем больше я её узнавал, тем больше она мне нравилась. Но я увидел и другую сторону её личности. У неё было тяжёлое детство и юность, из-за чего она такая осознанная. Она никогда до этого не была в отношениях, общалась только через переписки, потому что не доверяет людям и особенно мужчинам. Я был первым, кому она дала шанс, потому что меня порекомендовала её подруга, которую она считает авторитетом.

(Нежелание героини делать шаги из-за недостатка интереса автор называет “осознанность”. К колпачку Стесняши добавляется еще колпачок Бедняши. Вы написали про Волчонка Недолюбленного, это именно оно. И благодаря колпачкам автору лестно, что ему дали “шанс” и разрешили дарить подарки, даже виш-лист дали, чтобы ему удобней было стараться)



В какой-то момент у меня случился слом мотивации. Я подумал: “Я активно развиваю отношения, а что она делает для меня?”

Когда я вышел на новую работу, она заказала пончики для моего нового коллектива и писала трогательное признания: “Я никогда ни с кем так не открывалась. Ты лучший мужчина в моей жизни. Я никогда этого не забуду.”

(Этот жест некоторых комментаторов очень умилил. Кто-то даже решил, что она испекла пончики на весь его коллектив. Ночь стояла у плиты. На самом деле она заказала ему коробку пончиков, поздравляя с новой работой. Это милый жест, однако послание ее говорит о том, что она собирается с ним распрощаться)

Сначала это меня трогало, но потом начало раздражать. Она много писала, но в жизни, казалось, ничего не делала.

Я решил предложить приехать ко мне в гости: посмотреть сериал и что-нибудь внусного заказать, не планировал инициировать секс. Если бы она согласилась я бы посчитал это большим вложением с ее стороны. Но она отказалась, сказав, что принципиально не ходит в гости.

(Никогда не ходит, то есть она дала понять, что перспективы у автора нет)



В тот момент я сгорел, зачем я вообще столько трачу на эти отношения сил, а она мне даже не доверяет. Я решил поставить ей ультиматум, чтобы она меня бросила. Суть его была проста: либо даешь, либо расходимся. Сообщение составил в крайне мягкой и аккуратной форме насколько мог.

(Вы правы, друзья, что без текста этого сообщения очень сложно судить о том, что это было. Слив или нечто ближе к границам. Косяком это могло быть только в случае оскорбительной формы. То есть форма могла быть косяком или сливом или тем и другим, но не смысл. Смысл был более-менее и нормальной формой его можно было бы вписать в границы. Как это сделать?)

Так и случилось. Она меня бросила, удалила из контактов и переписку. Я был доволен собой и весь следующий месяц был продуктивным.

(Может быть автору удалось ненадолго снять корону, когда он осознал, что со стороны девушки не было движений навстречу. Но чтобы остаться без короны, он должен был держать в голове именно этот факт, реальный. Он же вообразил, что заставил ее прекратить общение своим ультиматумом. Поэтому вскоре его бодрость закончилась и он стал сомневаться)

Под новый год мне стало интересно как ее дела и я посмотрел ее сториз в телеге, она придает большой смысл текстам песен, если она выкладывает песню, то это отражает ее состояние. Песни, которые она выкладывала, говорили о безответной любви и несбывшихся ожиданиях.

(Все романтичные и лиричные песни почти – о безответной любви. Лирика, романтика – это такой жанр, происходящий из серенад. Влюбленный стоит под забором возлюбленной и заливается как соловей. Поэтому не надо никогда искать смысл в песнях, которые люди выкладывают у себя или отправляют вам. Это репейник. Расскажете автору, что такое репейник и чем он вреден?)



Я подумал: “Почему она страдает? Если так любила, почему не вкладывалась?”

И тут меня осенило. Когда моя жизнь начала меняться, я стал слишком самоуверенным и потерял берега. Она была такой, какая есть, и я знал это, предлагая отношения.

Мои вложения и ожидания — это мои проблемы. Я коронованный дурак, который упустил удивительную девушку. Если бы я видел реальную ситуацию, то учитывал бы ее ограничения и сглаживал углы.

(Вложения должны быть симметричными, ожидания должны соответствовать реальности и корректироваться относительно реальных ответных шагов. Вот что должно было “осенить” автора. А его осенила все та же корона, которая какое-то время ждала, а здесь опять начала расти. Какой он сделал вывод под короной распишете?)

Сначала я кинул пинг – тишина. Через несколько дней извинился и она ответила, что все нормально и ошибка нас делают иногда лучше. Еще через пару дней я написал, что скучаю и хочу с ней поговорить. Она ответила, что если отношения закончились, то это конец. Поблагодарила и пожелала счастья с новой девушкой.

Я вижу, как её качает: она выкладывает песни про боль и зависимость от отношений и снова удалила переписку.

Я понимаю, что мне нужно оставить ее в покое и активно качать ресурсы. Если бы не антидепрессанты, я, наверное, был бы в глубокой депрессии. Но сейчас я остаюсь продуктивным, несмотря на постоянный слив энергии.

Если бы я мог уменьшить ее страдания, но кажется ее жизнь без меня будет лучше.

(В конце большинство тоже узнали подросшую корону Спасателя. Он сам страдает, но помочь почему-то хочет ее страданиям, о которых ничего не известно. А известно, что она 1)не делала шагов к отношениям, несмотря на все его поклоны и подарки, 2) рассталась с ним сама, 3)не захотела возобновить отношения, несмотря на его уговоры. Куда уж доходчивей? И почему автору кажется, что потребовать сближения – жестокий поступок, оскорбивший влюбленную девушку?)