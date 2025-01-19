Исследование показало, что клетки вне мозга также способны хранить воспоминания

Наши представления о памяти всегда были тесно связаны с мозгом. Именно там, среди миллиардов нейронов, формируется сложная сеть воспоминаний, которая позволяет нам помнить лица друзей, любимые мелодии и важные даты. Но новое исследование перевернуло этот устоявшийся взгляд, показав, что память может формироваться не только в мозге, но и в других частях нашего организма.

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Группа ученых из Нью-Йоркского университета сделала удивительное открытие: клетки почек и нервной ткани могут «обучаться» и сохранять воспоминания, подобно нейронам. Это означает, что наш организм способен запоминать информацию даже без участия мозга!

«Мы привыкли думать, что обучение и память — это исключительно дело мозга, — рассказывает Николай В. Кукушкин, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature Communications. — Но наши эксперименты показали, что и другие клетки организма обладают этой способностью».

Для проведения эксперимента исследователи использовали клетки, взятые из тканей почек и нервных волокон, и поместили их в лабораторные условия. Затем исследователи начали подавать им различные химические сигналы, имитируя процессы, происходящие в мозгу при обучении. Клетки реагировали на эти сигналы, включая «гены памяти», те самые гены, которые активируются у нас в голове, когда мы что-то запоминаем.

Чтобы наблюдать за процессом обучения, исследователи внедрили в клетки специальный светящийся белок, который начинал светиться каждый раз, когда ген памяти становился активным. Оказалось, что чем чаще и регулярнее поступали сигналы, тем ярче светился белок, что свидетельствовало об успешном процессе запоминания.

Этот феномен напоминает широко известный принцип интервального повторения, когда информация лучше запоминается, если изучать ее небольшими порциями с перерывами, а не пытаться выучить все сразу. Так вот, клетки, находящиеся вне мозга, оказались способными распознавать такие временные промежутки и использовать их для лучшего усвоения информации.

«Это показывает, что способность к обучению через интервальные повторы — это не уникальная особенность мозга, а универсальное свойство живых клеток», — подчеркивает Кукушкин.

Эти открытия имеют большое научное значение. Во-первых, они позволяют глубже понять механизмы работы памяти, а значит, найти новые подходы к улучшению процесса обучения и лечению расстройств памяти. Во-вторых, они заставляют пересмотреть наше отношение к организму в целом. Возможно, в будущем врачи будут рассматривать тело пациента как единое целое, где каждая клетка играет свою роль в поддержании здоровья.

«Например, мы можем начать учитывать, что поджелудочная железа «помнит» режим питания, чтобы регулировать уровень сахара в крови, или что раковые клетки «запоминают» схему химиотерапии, адаптируясь к лекарствам», — добавляет Кукушкин.

Данная работа закладывает основу для новых методов лечения и профилактики болезней. Возможно, однажды мы сможем научить свое тело бороться с недугами так же эффективно, как мозг справляется с задачами обучения и запоминания.