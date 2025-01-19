Мнение: Письмо: “Поможете решить этот ребус?”

Повторяем новый формат.

Сначала разбирают письмо мои комментаторы, потом я.

lizapuskin

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Читаю ваш блог на протяжении нескольких лет, буду очень благодарна за разбор.

Мы с Т познакомились на сайте знакомств. Мне 28 лет, замужем не была. Он на 10 лет старше, живет в Америке, я в постсоветской стране. Мы совпали в августе и он для меня был просто принц, на фоне того, что мне попадалось на СЗ. У него в описании стояло что он в поисках жены, меня это подкупило. Он зарабатывает в 4 раза больше меня. Внешне он очень привлекателен, у меня с ним случилась какая-то химия которой я раньше не встречала.

Мы общались на протяжении 2х месяцев перед тем как он прилетел ко мне познакомиться. Он летел сутки, для меня это казалось большим его вложением. Он привез мне небольшие подарки, подарил букет, водил по ресторанам. Для него у нас очень дешёвые цены.Он поселился в отеле, я его возила по местным достопримечательностям. В первый свой приезд он попал на свадьбу к моим друзьям, всем очень понравился и как он сказал все понравились ему. Друзья мои все говорили по английски и проблем не было с общением. Мы проводили много времени вместе, он признавался что влюбился в меня, я ответила тем же. Он выставил фото общие в соцсети.

Я подала на визу в его страну, но я знала что с моим паспортом туда сложно попасть. Мне пришел отказ спустя две недели после того как он улетел. Он стал планировать длинный отпуск в Италии, куда я легко могла попасть ( я работаю удаленно и могла прилететь туда на месяц без проблем) и откуда он родом. У него там много родственников и друзей детства. Это планировалось спустя еще 4 недели после того как мне не дали визу. Он сказал что безумно скучает и прилетел ко мне в страну на пять дней. Он летел сутки туда и сутки обратно. Подарил мне очень дорогие духи с надписью что я это одно из лучшего что с ним произошло и что он думает обо мне каждый день.

Он нанял адвоката, который помогал собрать правильные документы для визы. Мы решили подать еще раз, но собрать больше доказательств. Когда мы обсуждали дальнейшее будущее, и при варианте что мне визу не дадут он просто молчал. Я сказала мы может видеться где-то поближе к тебе, я работаю удаленно, могу работать оттуда тебе туда легче прилетать. Он работает неделя рабочая, неделя отдых. Он как-то кривился когда я эту идею предлагала изначально, а что делать в случае отказа он не говорил. Говорил только что не сможет долго быть на расстоянии.

Проблемы начались в Италии. Он снял квартиру небольшую, кухня была без вытяжки, готовить я бы не смогла. Да и у него такой стиль питания, что он есть раз либо два раза в день, а мне нужно есть часто иначе у меня появляется мигрень. У нас в квартире не было пылесоса и он сказал что надо заехать к маме, взять у нее пылесос. Мне квартира казалось чистой, я не видела чтобы были клоки пыли. Он пылесосил сам, но мне замечаний не делал. Стирка была на мне, посуду мыли как кто подойдет к мойке.

Когда мы были в гостях у его родственников, а это было три дня подряд, я не ходила помогать женщинам, потому что видела что на кухне 3 женщины суетятся , я бы там только мешала. Родственники не все знали английский и часто бывало что диалог происходит на итальянском и я ничего не понимаю. Он когда меня спрашивал потом я в шутку говорила что мне не очень весело проводить по 8 часов в доме, где общаются на языке который я не понимаю.

Была ситуация, что мы с его мамой поехали в его старый дом, который был в двух часах езды. Это было рано утром, я попросилась на заднее сиденье что я буду спать. Проснувшись я поняла, что они общаются между собой на итальянском и не пытаются меня включить в разговор. При том, что мама его тоже живет в Америке уже 20 лет и хорошо говорит по английски. В итоге, я 4 часа слушала их непонятную речь. Они иногда вбросили мне какую-то тему, которую просто сложно было развить и обратно переключались на свой язык. Мне было очень обидно и когда мы домой вернулись я ему высказала и обиделась. Он извинился, подарил букет и мы помирились.

Пришел отказ на визу и я ему показала имэйл. Его реакция меня удивила, он не сделал грустный вид не сказал что будем делать а прочитал и лег обратно спать. Он эту тему вообще больше не поднимал. Я когда спрашивала что мы будем делать дальше, он сказал что он не знает.

Он раньше всегда брал меня за руку на улице, подходил обнимал, целовал без повода. Но где-то с середины отпуска он то за руку не брал, то делал меньше комплиментов, но когда я подходила он обнимал в ответ.После отказа визы он просто перестал меня вообще брать за руку. Секс был у нас, но мы не лежали в обнимку так же как раньше.

У меня был пароль на его планшет и как-то я смотрела кино пока он был с родственниками и заметила у него папку скрытые приложения. Меня долго мучила мысль что он там может скрывать и я решила проверить что там. Папка была пустая. Я решила заодно проверить переписку с его лучшим другом. На кануне ему пришло сообщение в 11 ночи почти и мне показалось это странным что друг так поздно пишет. Я думаю, что возможно это он заметил и это и было поводом для нашего расставания. Я в переписку залезла за два дня до нашего отлета но его охлаждение произошло еще до этого.

Мы не ссорились так, чтобы он высказал свое недовольство чем-то конкретным. Но пару раз он меня в обществе подколол. Первый раз когда я стояла рядом, а его сестра начала говорить ему что-то на английском. Он ей ответит что-то на итальянском, на что она ответила: «я это делаю чтобы всех включить в разговор» на что он начал смеяться. Мне стало обидно потому что он показал всем как бы что не надо особо напрягаться чтобы я понимала о чем речь. Другой раз он мне сделал замечание что я неправильно сказала слово по английски.

У нас также был стресс когда у меня была большая задержка, которая мне совсем не свойственно. Потом оказалось что не было беременности, но он повез меня на узи, был рядом когда мы все проверяли.

Мы провели вместе рождество и он подарил мне комплект украшений и духи которые я давно веде искала и их сложно найти, а я вышивку в виде двух обнимающееся медведей.

Когда мы расставались он обнял на прощание , поцеловал но в глазах был холод. Сказал спишемся скоро. Пока летел он мне ничего не написал, я его спросила как его здоровье( он заболел ангиной и болел последнюю неделю. Я ему сварила куриный бульон, он его не стал даже пить). Он холодно ответил спросил как мой день. Отвечал с большими задержкам, и потом написал что наши отношения не работают. Я спросила это из-за визы или проблемы в другом. Он сказал не только из-за визы, а что есть вещи которые его бы не устроили на долгий срок со мной. Я спросила какие вещи. Он сказал что не считает нужным даже об этом говорить, Потому что он понял что мы друг другу не подходим. Я сказала что видела что что-то не то, но так как он не говорил в чем проблема, я не могла ничего предпринять. Он прочитал и не ответил. Я отписалась от него в Инстаграмм чтобы не видеть когда он удалит общие фото и не расстраиваться. После этого еще пару дней он не удалял фото из фейсбука а сегодня я заметила что он меня там удалил из друзей и у меня началась паника.

Меня к нему безумно тянуло и хотелось обнимать его вечно. Секс был отличный( он тоже заканчивал каждый раз). Да и интересно с ним было. Как все сошло на нет, когда он вначале был влюбленный говорил что я одно из лучших вещей в его жизни, прилетал ко мне на пару дней, тратил деньги на досуг и подарки. И я не могу понять что я делала не так, что он сказал что ему в долгосрок это не подойдет.

У него есть лучший друг с которым он переписывается ежедневно и также много общается с мамой каждый день. Я немного ревновала к другу, потому что у меня нет такой близкой подруги. Но мозг ему не выносила . У меня есть предположение что у него закрыта потребность в эмоциональной близости, и отношения нужны для секса, что не работает на расстоянии.

Буду благодарна, если поможете решить это ребус. Есть ли у меня возможности для шагов?