 

Рупор кремлевской пропаганды: Как загубить королевство и ничего не понять

19.01.2025, 19:45, Разное
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Познавательная страничка.
Занимательная история краха Кипрского королевства крестоносцев во второй половине 14 века.
Воины ислама тут оказались не причем, с этим управились "добрые христиане".

На картинке – убийство короля Пьера Первого, который "хорошо начинал, но плохо кончил".

Источник: Colonel Cassad

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