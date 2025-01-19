Рупор кремлевской пропаганды: Как загубить королевство и ничего не понять

Познавательная страничка.

Занимательная история краха Кипрского королевства крестоносцев во второй половине 14 века.

Воины ислама тут оказались не причем, с этим управились "добрые христиане".

На картинке – убийство короля Пьера Первого, который "хорошо начинал, но плохо кончил".

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Источник: Colonel Cassad

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